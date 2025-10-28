Trece investigadores de la Universidade de A Coruña, entre los mejores del mundo según Research.com

Imagen de unas instalaciones de la UDC. UDC.

La plataforma académica Research.com ha incluido a 13 investigadores de la Universidad de A Coruña (UDC) en su ranking anual de científicos destacados.

Entre ellos, cinco investigadoras y ocho investigadores sobresalen en disciplinas como Informática, Medicina, Química, Botánica y Agronomía, Psicología y Microbiología.

En Informática destacan Tiago M. Fernández Caramés, Amparo Alonso Betanzos, Paula Fraga Lamas y Verónica Bolón Canedo, mientras que en Medicina el reconocido es Francisco J. Blanco.

En Química figuran Carlos Platas Iglesias, Christian Kennes, Purificación López Mahía y Miguel A. Maestro; en Botánica y Agronomía, Federico Pomar; en Psicología, Antonio Valle; y en Microbiología, Germán Bou.

El ranking de Research.com evalúa a más de 166.000 investigadores mediante indicadores bibliométricos y clasifica a los mejores universitarios y científicos destacados a nivel global.

Esta distinción refleja la excelencia investigadora de la UDC en diferentes áreas del conocimiento.