Fundación Repsol reconoce en A Coruña al CEIP Ponte dos Brozos y al IES Rafael Dieste como mejores centros

Fundación Repsol ha dado a conocer a los dos centros educativos reconocidos como mejores centros Zinkers en el entorno de A Coruña. El CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo en la categoría de primaria y el IES Rafael Dieste de A Coruña en la de secundaria han sido seleccionados entre los centros del área coruñesa que participaron en la pasada convocatoria de los Premios Zinkers 2024/25.

Cada uno de los dos galardonados recibirá una dotación económica de 2.000 euros para desarrollar un proyecto de innovación educativa en su centro.

La entrega de este reconocimiento se ha celebrado esta mañana en la sede de la Fundación Paideia en un evento en el que los grandes protagonistas han sido estudiantes y docentes. El acto ha contado con la presencia del concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnológica de A Coruña, Juan Ignacio Borrego; la concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación del Concello de Arteixo, Inés Ramos y la directora del Complejo Industrial de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro.

Los programas educativos Zinkers, promovidos por Fundación Repsol, son herramientas curriculares digitales gratuitas en las que están inscritos en torno a 7.000 centros educativos de Primaria, Secundaria y FP en España, de los que 600 pertenecen a Galicia. Los estudiantes participantes con sus trabajos han demostrado todo lo que han aprendido a través de los programas Zinkers, referentes en contenidos curriculares sobre energía, cambio climático, desarrollo sostenible y Agenda 2030.

De este modo, los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Ponte Dos Brozos de Arteixo junto a su profesor Adolfo Carabias, han realizado diferentes actividades durante el curso para promover la sostenibilidad como la creación de un huerto urbano para enseñar sobre agricultura sostenible; la plantación de árboles en zonas degradadas y la colaboración en la limpieza de las playas del entorno y la investigación en nuevas formas de ahorrar agua.

Por su parte, los alumnos de 3º ESO del IES Rafael Dieste con su profesora Mónica Reigía han trabajado un proyecto basado en la economía circular y el consumo responsable con diversas iniciativas como la participación en la Feira da sustentabilidade, la campaña del black friday en el centro, la difusión sobre concienciación a través de medios audiovisuales, RRSS o web; así como el proyecto de Amor de auga lixeira para el uso y la protección del patrimonio sobre las fuentes, que obtuvo el premio Imaxina de compromiso social.

Por la tarde culminará esta jornada, con la celebración de la mesa redonda "Proyectos sostenibles de centros educativos del entorno" dirigida a los profesionales de la educación en la que se pondrá en valor los proyectos educativos liderados por centros del entorno de A Coruña. En el encuentro participarán los docentes Belén López del

CEIP Portofaro, Cambre; Alba Souto del IES A Sardiñeira; Adán Gonçalves del IES Isidro Parga Pondal, representantes de Primaria, FP y Secundaria, respectivamente. Además, intervendrá la docente Delia Outes del Colegio Nuestra Señora del Carmen, centro ganador absoluto de la 4ª edición de los Premios Zinkers en la categoría de Secundaria. Los eventos han sido presentados por el ilusionista y profesor de Secundaria, Jorge Luengo que ha combinado el entretenimiento con mensajes sobre el papel de los docentes en la educación.

Premios y Programas educativos Zinkers de Fundación Repsol

El pasado junio tuvo lugar la entrega de 4ª edición de los Premios Zinkers de Fundación Repsol en la que se reconoció a los centros educativos de Primaria y Secundaria más destacados de cada comunidad autónoma en temas de sostenibilidad y cambio climático. Para participar, los centros deben demostrar todo lo aprendido durante el año escolar utilizando los programas Zinkers en sus clases.

En Galicia resultaron ganadores autonómicos el CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón de Salvaterra do Miño, (Pontevedra) en categoría de Primaria. Y el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Fisterra, A Coruña), no solo resultó ganador autonómico en la categoría de Secundaria, sino que se alzó con el premio a nivel nacional en la 4ª Edición de Premios Zinkers.

Para evaluar las candidaturas recibidas un comité de expertos en educación, pedagogía y sostenibilidad ha revisado los proyectos y manifiestos presentados por los alumnos de los centros. Estos documentos recogen los compromisos, aprendizajes y planes de acción futura para contribuir a un planeta más sostenible, generando un impacto global positivo.

El objetivo de los programas Zinkers es afrontar desafíos futuros con conocimiento y rigor académico, además de responder a las inquietudes de los jóvenes, mejorar su entorno, preservar el planeta y preparar a los futuros profesionales para la transición ecológica.

Cubren todas las etapas educativas y permiten a los docentes enseñar contenidos clave adaptados al currículo escolar sobre energía, cambio climático, movilidad sostenible, economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los programas están disponibles en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés y los contenidos han sido diseñados por expertos en energía y educación, como Chema Lázaro, Javier Espinosa y Juan Núñez.

Además, este curso ya se está implementando el programa Zinkers Lectura Fácil que garantiza que los contenidos están al alcance de todos, atendiendo a la diversidad del aula y haciendo la información más accesible para personas con dificultades de comprensión lectora.