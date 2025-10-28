Colegios de A Coruña y su área reclaman más profesorado de apoyo: "Queremos una educación sin recortes"

Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se vistieron de luto este domingo por la pérdida de los profesores Concello de Oleiros

Casi dos meses después del inicio del curso escolar, varios centros educativos del área de A Coruña siguen enfrentándose a un arranque caótico. La falta de personal de apoyo educativo y los problemas estructurales en las instalaciones han llevado a que las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (ANPAS) reclamen soluciones urgentes. Además, este martes, 28 de octubre, y miércoles, 29 de octubre, se llevará a cabo una huelga del profesorado a nivel autonómico reclamando una enseñanza pública de calidad.

La principal reivindicación dirigida a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional es la falta de personal docente, poniendo el foco especialmente en la atención al alumnado con necesidades específicas, como los especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

Este lunes, la comunidad educativa del IES Curtis secundó una concentración bajo el lema "Por una enseñanza pública sin recortes en la atención a la diversidad". La movilización reclamaba que se cubran las plazas de personal técnico en el centro, ya que, según el ANPA, un estudiante lleva 42 días sin escolarización por la ausencia de este personal. Desde la Consellería de Educación señalan que actualmente "están en marcha los trámites" para la dotación de un cuidador y que el equipo directivo está al tanto de la situación.

El malestar se extiende también a otros centros, como el CEIP Valle Inclán de Oleiros, donde el pasado domingo celebraron una "marcha fúnebre" para denunciar la pérdida de profesores, una situación que viven desde el pasado mes de septiembre y que, según aseguran, afecta al funcionamiento diario del colegio: guardias sin cubrir, menos atención al alumnado con necesidades específicas y proyectos paralizados como el huerto escolar, la sección bilingüe o la dinamización de la biblioteca.

"Nuestros hijos e hijas merecen una educación pública de calidad, sin recortes", destacaron durante la lectura del manifiesto en la movilización del domingo. Las familias aseguran haber enviado escritos a la Xunta sin obtener respuesta y que las reuniones solicitadas con responsables educativos han sido rechazadas. Por lo que, critican una "indiferencia absoluta" por su parte.

Pese a las protestas, la Xunta asegura que el centro cuenta con todo el personal necesario para atender a su alumnado. En declaraciones a Quincemil, la Consellería explica que ya envió a finales de julio, en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, a dos maestros de Primaria adicionales, ambos con perfil de inglés, para realizar desdobles en 2º y 3º de Primaria. Asimismo, señalan que en ambos cursos hay 54 alumnos, que pueden distribuirse en tres aulas en cada nivel, quedando muy por debajo de la ratio máxima de 25 estudiantes por clase.

Protestas escuchadas

La comunidad educativa del CEIP Vicente Otero de Carral llevaba denunciando desde el inicio del curso los recortes en el profesorado, pidiendo la incorporación de un profesional de Pedagogía Terapéutica, otro de Audición y Lenguaje y un cuidador. Después de casi dos meses de lucha, sus demandas han sido escuchadas. Educación ha anunciado que incorporará un PT y un AL y ha solicitado ya a un cuidador.

Desde la Xunta, señalan que tras las evaluaciones del Equipo de Orientación Específica, el centro contará además con estos especialistas. "Además, ya se ha solicitado un cuidador para atender a una alumna que estuvo hospitalizada, teniendo en cuenta los informes médicos", indican a Quincemil.

Necesidad de reformas en las instalaciones

El CEIP Prácticas de A Coruña cumplirá en noviembre un año de movilizaciones activadas por el deterioro de sus infraestructuras. Se trata de un edificio cuya titularidad comparten la Universidade da Coruña (UDC), el Concello y la Xunta. Desde la ANPA recuerdan que todo comenzó el año pasado, tras la caída de cascotes en una zona de paso habitual para el alumnado.

"Las relaciones con las administraciones podrían ser mejores", señalan desde la asociación. Explican que, tras las primeras protestas del curso pasado, las tres administraciones se reunieron, por primera vez en años, y coincidieron en que el colegio necesitaba una reforma integral. A partir de ahí, se puso en marcha un estudio valorativo sobre las necesidades del centro, aunque las familias aseguran que "a día de hoy no saben en qué punto está".

Por su parte, la Xunta respondió el pasado jueves a Quincemil recordando que las tres administraciones "trabajan de manera coordinada" para encontrar una solución. Según afirma el Gobierno gallego, se ha realizado un estudio de necesidades pendiente solo de detalles previos a la redacción de un proyecto. Asimismo, desde la Consellería, insisten en la complejidad de actuar en un inmueble protegido a nivel urbanístico.