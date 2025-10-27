Las Anpas Galegas respaldan la huelga de este martes y miércoles por una enseñanza pública de calidad

La asociación de Anpas Galegas ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la huelga y de las movilizaciones convocadas por los sindicatos de educación CIG y STEG para este martes y miércoles, 28 y 29 de octubre, por una educación pública gallega de calidad.

En un comunicado emitido este lunes, la entidad muestra su apoyo a reivindicaciones como la bajada de las ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo curso 2026-2027, la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y 2012, acompañado de un incremento del personal que permita acabar con las itinerancias y con la impartición de materias afines; y medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, entre otras.

"Todos estos puntos repercuten directamente en la calidad educativa y en la atención al alumnado, especialmente al más vulnerable, que en los últimos cursos se ha visto perjudicado por la falta de especialistas en atención educativa y los continuos recortes en profesorado", destacan, junto a que la entidad "siempre apuesta por una enseñanza inclusiva y igualitaria para todo el alumnado gallego".