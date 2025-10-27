niños, colegio, aula, clase, educación

niños, colegio, aula, clase, educación Shutterstock

Educación

Las Anpas Galegas respaldan la huelga de este martes y miércoles por una enseñanza pública de calidad

La asociación muestra su apoyo a reivindicaciones como la bajada de las ratios en todas las etapas educativas y la recuperación del horario lectivo recortado en el curso 2011 y 2012

La asociación de Anpas Galegas ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la huelga y de las movilizaciones convocadas por los sindicatos de educación CIG y STEG para este martes y miércoles, 28 y 29 de octubre, por una educación pública gallega de calidad.

Salida de la manifestación en la jornada de huelga de profesores en Galicia

En un comunicado emitido este lunes, la entidad muestra su apoyo a reivindicaciones como la bajada de las ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo curso 2026-2027, la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y 2012, acompañado de un incremento del personal que permita acabar con las itinerancias y con la impartición de materias afines; y medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, entre otras.

"Todos estos puntos repercuten directamente en la calidad educativa y en la atención al alumnado, especialmente al más vulnerable, que en los últimos cursos se ha visto perjudicado por la falta de especialistas en atención educativa y los continuos recortes en profesorado", destacan, junto a que la entidad "siempre apuesta por una enseñanza inclusiva y igualitaria para todo el alumnado gallego".