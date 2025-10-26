Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se visten de luto por la pérdida de los profesores Concello de Oleiros

En el CEIP Ramón María del Valle Inclán, en Perillo (Oleiros), imaginación no les falta, lo que les falta son profesores. Después de la marcha de superhéroes organizada por el ANPA, este domingo tocó temática funeral. El motivo: la pérdida de su personal docente.

El conflicto por la falta de profesorado en el colegio volvió a las calles este 26 de octubre, donde familias, docentes y vecinos participaron en una "marcha fúnebre" por la enseñanza pública para visibilizar la situación que vive el centro desde septiembre.

La movilización arrancó a las 12:00 horas en la fuente del Parque Nelson Mandela, recorrió la rúa Areal y finalizó en la rotonda de Sol y Mar, donde se realizó una sentada pacífica en la carretera N-VI.

La ANPA Valle Inclán denuncia que la falta de docentes afecta al funcionamiento diario del colegio: guardias sin cubrir, menos atención al alumnado con necesidades específicas y proyectos paralizados como el huerto escolar, la sección bilingüe o la dinamización de la biblioteca. "Nuestros hijos e hijas merecen una educación pública de calidad, sin recortes", destacaron durante la lectura del manifiesto.

Las familias aseguran haber enviado escritos a la Xunta sin obtener respuesta y que las reuniones solicitadas con responsables educativos han sido rechazadas. Critican una “indiferencia absoluta” hacia un problema que la administración califica de "puntual", pero que —denuncian— permanece sin solución desde septiembre.

Arropados por asociaciones de otros colegios, colectivos vecinos y representantes municipales y políticos locales, la comunidad educativa promete mantener la presión y preparar nuevas movilizaciones para exigir la restitución de los recursos docentes y la protección del derecho a una escuela pública inclusiva y de calidad.