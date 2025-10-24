Familias del CEIP de Prácticas de A Coruña vuelven a la calle para exigir una escuela "segura y digna"

Esta mañana, cuando el reloj todavía peleaba por despertarse, las familias del CEIP de Prácticas de A Coruña ya ocupaban la entrada del colegio. A las 08:45 horas, el ANPA del centro reunió de nuevo a madres, padres y alumnos bajo un lema que ya es símbolo de su lucha: "Queremos una escuela segura y digna".

No es la primera vez que alzan la voz. Tampoco será la última, advierten. Las deficiencias del colegio, "que sufrió, sufre y continúa sufriendo", según denuncian las familias, se han convertido en un problema enquistado. Humedades, desperfectos estructurales y deterioro general de unas instalaciones cada vez más alejadas de lo que debería ser un entorno educativo seguro.

Las familias aseguraban a este medio que han agotado los cauces formales. Tras meses de escritos dirigidos a Concello y Xunta, lamentan que la respuesta haya sido el silencio. Al gobierno local le reprochan que se desentienda al considerar que las obras necesarias exceden sus competencias. A la alcaldesa, Inés Rey, le piden compromisos con plazos claros. El Ayuntamiento sostiene que "realizará actuaciones de mantenimiento", aunque admite que el edificio requiere reformas profundas que no pueden asumir en solitario.

La Xunta tampoco escapa a las críticas. El ANPA señala la reducción de la partida de Educación en los presupuestos de 2026 y la ausencia total de fondos destinados al Prácticas. El Concello coincide con esta denuncia y lamenta que se reduzca a la mitad el presupuesto para obras en colegios públicos en A Coruña y que el centro vuelva, otro año más, a quedar fuera de las inversiones.

En el rompecabezas institucional entra también la Universidade da Coruña, propietaria del edificio del Normal donde se ubica el colegio. Aunque el convenio vigente excluye a la UDC de responsabilidades de mantenimiento, las familias creen que debería implicarse y ayudar a desbloquear la situación.

La Xunta respondió este jueves a Quincemil recordando que el edificio es competencia compartida entre Universidade, Concello y Xunta, y que las tres administraciones "trabajan de manera coordinada" para encontrar una solución. Según afirma el Gobierno gallego, se ha realizado un estudio de necesidades pendiente solo de detalles previos a la redacción de un proyecto. Insisten también en la complejidad de actuar en un inmueble protegido a nivel urbanístico.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico defiende su inversión en infraestructuras educativas de la ciudad, con actuaciones como la cubrición de la pista del IES Salvador de Madariaga o la rehabilitación del IES Rafael Dieste, entre otras obras que suman 7,7 millones de euros.

Las familias del Prácticas, sin embargo, se sienten de nuevo fuera de la lista. Hoy alzaron sus carteles con una mezcla de cansancio y determinación. Saben que cada día sin respuesta es un día más en el que sus hijos pasan horas en un colegio que no está a la altura de lo que debería garantizarse en la educación pública.

"Las administraciones nos quieren callados, pero seguiremos movilizándonos hasta recibir respuestas oficiales, con plazos y presupuestos concretos", señalaba el ANPA.

Tras la protesta, la entrada volvió a llenarse de juegos y prisas infantiles. El mismo espacio que hoy fue altavoz de exigencias será mañana un lugar de aprendizaje, de risas, de futuro. Esa es la batalla: que el Prácticas sea por fin un colegio seguro, digno y a la altura de sus estudiantes. Porque, como resumía una niña sujetando con fuerza su pancarta, "el Prácticas merece futuro".