El colegio Vicente Otero de Carral (A Coruña) contará finalmente con dos profesores de apoyo

Protestas de alumnado y ANPA del colegio Vicente Otero de Carral (A Coruña) en contra de los recortes. Cedida

"O Vicente quere máis docentes". Este fue el lema que madres, padres y niños llevan reivindicando durante casi dos meses en el CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral. Las familias del colegio denunciaron al inicio de este curso los recortes en el profesorado, demandando la incorporación de un profesional de Pedagogía Terapéutica, otro de Audición y Lenguaje y un cuidador. Sus demandas han sido, finalmente, escuchadas. Educación ha anunciado que incorporará un PT y un AL y ha solicitado ya a un cuidador.

"En canto nos manden ao coidador a situación xa pasará a ser mellor. O coidador urxe. Espero que amañen esta semana", cuenta una de las madres.

Este lunes, el inspector del centro mantuvo una reunión con el ANPA Ana Lastra en la que informó a las familias cómo se distribuyen a estos especialistas en los distintos centros. Al término del encuentro también se informó de que el Vicente Otero Valcárcel contará finalmente con un especialista en PT y otro en AL tras revisar las evaluaciones del Equipo de Orientación Específica.

Además, fuentes de la consellería de Educación confirman que ya se ha solicitado la incorporación de un cuidador antes de realizar la evaluación pendiente de una de las alumnas.

Pese a que las movilizaciones organizadas desde el inicio del curso escolar el pasado 8 de septiembre han dado sus frutos, en el ANPA todavía son cautos. Por eso, no descartan realizar más movilizaciones hasta la incorporación efectiva del cuidador. Actualmente están organizando una encuesta entre las familias para valorar si realizarán más protestas en este sentido o esperan a su llegada.

Las protestas continúan además en la comunidad educativa gallega. Las reclamaciones del centro de Carral se repiten en otros de Galicia como el CEIP Concepción Arenal de A Coruña o el CEIP Ramón María del Valle Inclán de Oleiros, otros dos colegios que también critican los recortes en el profesorado.

Paralelamente, este martes hay una concentración convocada ante Educación reclamando mejoras para el profesorado, en una demanda previa a la huelga prevista para los días 28 y 29 de este mes.