Un alumno de la UDC gana el concurso de carteles de la I Feira de Formación e Educación de Ferrol

El talento joven del Campus Industrial de Ferrol vuelve a destacar. Xabier Argiz González, alumno del grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto de la Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI), ha sido el ganador del concurso de carteles de la I Feira de Formación e Educación de Ferrol, organizada por el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC).

El evento se celebrará el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Municipal, en horario de mañana y tarde.

El pasado 16 de octubre, tras la presentación oficial de la feria, el alcalde José Manuel Rey, junto a la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Ares, el teniente de alcalde Javier Díaz y la concejala Patricia Cons, entregaron a Argiz un cheque de 250 euros y un diploma acreditativo en reconocimiento a su trabajo.

Su diseño fue elegido entre 25 propuestas elaboradas por alumnado de la UDC, destacando por su creatividad y su capacidad para reflejar el espíritu formativo del evento.