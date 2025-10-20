La UDC amplía los "Espazos Sen Fume" de A Coruña a sus campus periféricos junto a la AECC

Los campus de Oza, Riazor, Bastiagueiro y la Rectoría de la Universidade da Coruña (UDC) se suman desde hoy a la red de "Espazos Sen Fume", una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que promueve entornos libres de tabaco y vapeo para proteger la salud de la población, especialmente la más joven.

Durante el acto de presentación, la AECC y la UDC dieron a conocer la nueva señalización ya instalada, que identifica las áreas libres de humo mediante vinilos y banderolas informativas.

Con esta ampliación, la provincia de A Coruña cuenta ya con 74 "Espazos Sen Fume" activos, 35 de ellos fruto de la colaboración entre la AECC y la Universidad. Esta medida se suma a la reciente declaración del Campus de Ferrol como espacio libre de humo y refleja el compromiso conjunto de ambas entidades con la promoción de hábitos saludables y la desnormalización del consumo de tabaco y vapeo.

El anuncio se enmarca dentro del programa "Outubro Saudable", impulsado por el Servicio UDC Saudable, que durante este mes desarrolla acciones de sensibilización y prevención en distintos campus.

Entre ellas destacan mesas informativas sobre los riesgos del tabaco y el cáncer de piel, así como charlas divulgativas. La próxima cita será el 23 de octubre en la Facultad de Ciencias del Deporte, centrada en la prevención del cáncer de piel en personas deportistas.

La AECC recuerda que el tabaco está detrás de uno de cada tres casos de cáncer, y que los nuevos dispositivos electrónicos multiplican por tres la probabilidad de iniciarse en el consumo tradicional. En la provincia de A Coruña, más de 170.000 personas fuman a diario, de las cuales más de 10.000 tienen entre 15 y 24 años.

La Universidad, como espacio educativo y referente social, desempeña un papel clave en la promoción de entornos saludables y en la formación de una juventud más consciente y protegida. Con cada nuevo campus libre de humo, la UDC da un paso más hacia una comunidad universitaria comprometida con la salud y el bienestar.