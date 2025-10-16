La Universidad de A Coruña asumirá la presidencia del Eurocampus Emerge en 2026

El Eurocampus Emerge, formado por nueve universidades periféricas europeas, entre las que se encuentra la Universidade da Coruña, da nuevos pasos desde su lanzamiento hace un año. Así quedó constatado en la reciente reunión de gobierno de la alianza, celebrada en Rennes, a la que asistió el rector de la UDC, Ricardo Cao, junto con otros participantes de la institución académica coruñesa en este proyecto internacional.

En el encuentro, entre otros aspectos, se sentaron las bases para la elaboración y desarrollo de proyectos conjuntos, especialmente en el ámbito de la investigación y la movilidad. Otro de los asuntos tratados fue la designación de la presidencia, que será anual y rotatoria, comenzando con la UDC, que iniciará su período en enero de 2026, tomando el relevo de Limerick, que ostenta este año la presidencia como institución coordinadora del proyecto.

En lo que respecta a la investigación, dentro del paquete de trabajo VI, liderado por la UDC, uno de los objetivos fundamentales es el establecimiento de una estrategia conjunta de investigación con la idea de fomentar colaboraciones entre las universidades de la alianza. Para poder desarrollarlo, se creará un mapa de los recursos existentes en las instituciones académicas del Emerge y también un mapeo de las líneas de investigación de los diferentes grupos. Esto permitirá una mayor colaboración entre las partes.

En este marco, también se están desarrollando proyectos de investigación participativos con distintas universidades de la alianza, con el objetivo de presentarse a convocatorias del programa WIDERA, iniciativa transversal de expansión y refuerzo del Espacio Europeo de Investigación dentro del Horizon Europe.

EMERGE (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) es una alianza estratégica formada por nueve universidades europeas que colaboran para transformar la educación superior en regiones periféricas. Su objetivo es promover la inclusión, la innovación y la movilidad en el ámbito universitario, contribuyendo así a un Espacio Europeo de Educación más cohesionado y equitativo.

La Universidad de A Coruña (UDC) forma parte de esta alianza junto con la University of Limerick (Irlanda), Democritus University of Thrace (Grecia), Europa-Universität Flensburg (Alemania), Inland Norway University of Applied Sciences (Noruega), Neapolis University Pafos (Chipre), Université Bretagne Sud (Francia), Université Rennes 2 (Francia) y Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Eslovaquia).