Estos son los gallegos finalistas a 'Mejor Docente de España 2025'

Imagen de archivo de una de las ediciones anteriores de los Premios Educa Abanca Abanca

La plataforma educativa Educa y la Obra Social Abanca han dado a conocer qué docentes han sido nominados a los IX Premios Educa Abanca que cada año homenajean a los mejores profesores de España. Este 2025, un total de 6 gallegos han sido nominados. En total, existen seis categorías en las que competir, en casi todas ellas con representación gallega: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria/Bachiller, Formación Profesional y Universidad y Educación No Formal.

En estos premios son los alumnos o las familias del alumnado, en el caso de Infantil y Primaria, quienes son los encargados de proponer a sus profesores como 'Mejor Docente de España 2025'. Por ello, son muchos los profesores que se sorprenden al verse en la lista.

Educa impulsa desde 2017 esta iniciativa en colaboración con Afundación con el fin de rendir "un merecido homenaje a todos los profesionales del ámbito educativo que desempeñan su labor en las diferentes etapas de la formación académica reglada y también en la educación no formal".

Abanca ha publicado el listado de profesores nominados a los premios. De los 60 educadores propuestos, 6 son gallegos. De esta manera, el 31 de enero de 2026 tendrá lugar la Gala de los Premios EDUCA ABANCA al 'Mejor Docente de España 2025', en A Coruña.

Durante la gala se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de los finalistas, otorgándose el título de 'Mejor Docente de España 2025' al educador que consiga la mayor puntuación en cada una de las categorías establecidas. Los ganadores y las ganadoras recibirán una estatuilla, un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo. Los restantes nueve finalistas recibirán una estatuilla y un diploma acreditativo.

El acto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y podrán asistir los docentes premiados y sus familiares. El acceso al evento será únicamente a través de invitación.

La categoría que más representación gallega tiene es Universidad con 2 nominados. Por provincias, la que más triunfa es A Coruña con 5, seguida de Pontevedra con 1.

Los gallegos que lucharán por el premio son:

Educación Infantil



Mª Nazaret Araújo Díaz, del CEIP Plurilingüe Chano (Gondomar, Pontevedra)

Educación secundaria y Bachillerato

Fina Paulos Lareo, del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas, A Coruña)

Educación no formal

Adrián Manuel Pardo Sayar, del GalizaFormacións, Centro Aspronaga (A Coruña)

Formación Profesional

Óscar Manuel Rey Calo, del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas, A Coruña)

Universidad