La Fundación Barrié convoca 15 becas de investigación para estudiantes universitarios gallegos

La Fundación Barrié ha lanzado una nueva edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, con el que becará a 15 estudiantes gallegos de Ciencias de la Vida para realizar estancias de investigación durante los meses de verano en Reino Unido y Estados Unidos.

Concretamente, los centros de destino son el University College London para Medicina e Infecciones e Inmunidad en Reino Unido y el Louisiana State University Health Science Center para microbiología e inmunología, el Massachusetts General Hospital para neurología y el Michigan State University para veterinaria, en Estados Unidos.

Podrán optar a la beca estudiantes con nacionalidad española y vínculo con Galicia por nacimiento, padres o residencia y que estén este mismo curso matriculados en una titulación de Medicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Genética, Microbiología / Biología Molecular, Farmacia, Neurociencia, Bioinformática, Veterinaria y Ciencias Biomédicas o Inmunología.

La beca se llevará a cabo durante 9 semanas entre el 22 de junio y el 21 de agosto del 2026. El plazo de presentación de solicitudes acabará el 28 de noviembre.

Durante su estancia, los estudiantes trabajarán en un proyecto de investigación real de su área de interés, en un laboratorio equipado con instrumental de vanguardia y bajo la mentorización de un miembro del equipo.

La experiencia en laboratorio se complementa con la participación en journal clubs, seminarios y otras actividades académicas que hacen de esta una experiencia sumamente enriquecedora para su futuro profesional.

Además, los estudiantes seleccionados tendrán acceso preferente a los programas de posgrado (máster y doctorado) de las instituciones académicas donde realicen la estancia.

La dotación económica de la beca cubre parte de los gastos de viaje y visado, el seguro médico, una dotación mensual y el reembolso de las tasas del examen de inglés.