Uno de los rankings de ciencia más prestigiosos del mundo destaca a 26 investigadores de la UDC de A Coruña UDC

La Universidad de Stanford (Estados Unidos) acaba de publicar su ranking World's Top 2% Scientist List, en el que se incluyen 26 personas que forman parte del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidade da Coruña.

Esta lista identifica al 2% de los científicos más influyentes del mundo en todas las áreas de conocimiento. El análisis se realiza a partir de la base de datos Scopus, proporcionada por la editorial Elsevier, que ordena por campos y subcampos científicos.

La World's Top 2% Scientist List genera dos clasificaciones: la primera, que abarca toda la trayectoria investigadora, y la segunda, referida exclusivamente a los resultados del último año.

En la primera de ellas, la que tiene en cuenta toda la trayectoria científica, la UDC cuenta con 18 investigadores e investigadoras. Las disciplinas con mayor representación son Química y TIC, seguidas de Medicina Clínica e Investigación Biomédica, Tecnologías Facilitadoras y Estratégicas, y también Ciencias Sociales.

En esta lista aparecen: Franciso Blanco, Germán Bou y Mª Generosa Crespo (Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas); Christian Kennes, Carlos Jiménez, Carlos Platas Iglesias, Emilia Iglesias y María del Carmen Veiga (Departamento de Química); María Isabel González Siso (Departamento de Biología); Darío Prada Rodríguez (CICA); Ángel Fernández Flores (INIBIC); Blanca Laffon (Departamento de Psicología); Tiago M. Fernández Caramés (Departamento de Ingeniería de Computadores); Pedro Cabalar, Carlos Gómez Rodríguez y Verónica Bolón Canedo (Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información); Renée DePalma (Departamento de Pedagogía y Didáctica); y José A. Orosa (Departamento de Ciencias de la Navegación e Ingeniería Marina).

En cuanto a la lista que tiene en cuenta las citas recibidas en 2024, son 18 las personas incluidas. Las áreas más representadas en este caso son Medicina Clínica y TIC, seguidas de Investigación Biomédica, Química, Tecnologías Facilitadoras y Estratégicas, Biología, Ingeniería, y Economía y Empresa.

Repiten entre los más citados: Tiago M. Fernández Caramés, Verónica Bolón Canedo, Carlos Jiménez, Christian Kennes, Blanca Laffon, Ángel Fernández Flores, Carlos Platas Iglesias, Francisco Javier Blanco, Germán Bou y María Generosa Crespo Leiro. Se incorporan además Paula Fraga Lamas y Diego Darriba (Departamento de Ingeniería de Computadores); Cristina Calvo-Porral (Departamento de Empresa); Vanessa Valdiglesias (Departamento de Biología); Amparo Alonso Betanzos (Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información); Luis Cea (Departamento de Ingeniería); Laura Castro Santos (Departamento de Ingeniería Naval e Industrial); y Daniel López (Departamento de Medicina Clínica).

El Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists está considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, y este año publica su octava edición tras evaluar la información estandarizada sobre producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo procedentes de universidades, hospitales, centros e institutos de investigación.