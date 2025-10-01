A Coruña prepara el mayor coro infantil de Galicia con un concierto por la paz en el Coliseum

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto al concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego. Quincemil.

El Ayuntamiento de A Coruña presentó esta mañana el proyecto Chorus, una iniciativa educativa y cultural que busca reunir a escolares de infantil a 2º de ESO en un gran coro por la paz.

La acción, impulsada por la concejalía de Educación y con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Galicia, culminará el próximo 11 de enero en el Coliseum con un concierto multitudinario.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que "Chorus conecta a la comunidad educativa y la sitúa en vanguardia de las políticas públicas, promoviendo una educación pública de calidad, cultura accesible y formación en valores".

La regidora subrayó que esta primera edición servirá para dar voz a los más jóvenes "en un momento en el que los conflictos y las desigualdades aumentan y los valores democráticos están en cuestión".

Por su parte, el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, lo definió como "uno de los proyectos más bonitos y ambiciosos que puede tener una ciudad".

"Queremos montar el coro más grande de voces de niños y niñas en A Coruña, un grito anual desde el arte de la juventud para reivindicar la paz", señaló.

El programa, abierto a todos los centros que deseen participar, se desarrollará entre octubre y enero con repertorios accesibles y simbólicos, que incluirán bandas sonoras de Disney o canciones de Coldplay.

La dirección artística correrá a cargo de Fernando Briones, que también liderará un seminario oficial de formación homologada para el profesorado en coordinación con el Cefore.

El concierto final contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven y diversos coros infantiles y juveniles de la ciudad. Será la primera vez que ambas formaciones sinfónicas actúen juntas en un mismo escenario.

Según Borrego, "se calcula que podrán participar entre 750 y 800 escolares en grada, además de un despliegue artístico de más de un millar de personas en un escenario de dimensiones inéditas".

Chorus, que tendrá continuidad como concierto anual, aspira a convertirse en un sello de identidad cultural de la ciudad.