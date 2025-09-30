La Universidade da Coruña creará más de 150 plazas de docente e investigador este mismo año

Antes de que termine este 2025, la Universidade da Coruña (UDC) sumará cerca de 150 nuevos docentes e investigadores. El Consello de Goberno ha aprobado este martes la creación de 124 plazas de PDI funcionario permanente o con compromiso de estabilización y 28 plazas de profesor asociado con contrato indefinido.

La sesión aprobó la distribución de 14 cátedras de universidad, 21 plazas de profesorado titular de la universidad, 32 plazas de profesorado permanente laboral y 57 de ayudante doctor entre las plazas PDI.

En esta reunión se aprobó convocar ya 31 plazas de profesorado funcionario y 25 de permanente laboral, quedando el resto pendientes de aprobación para el Consello previsto para el mes de diciembre.

Por otra parte, en la sesión el Consello do Estudantado informó de la decisión de apoyar la huelga estudiantil prevista para este jueves 2 de octubre en apoyo a Gaza. Habrá además una manifestación convocada por el Sindicato de Estudantes en el Obelisco a las 12:00 horas.

Asimismo, la reunión del Consello de la UDC sirvió para informar de que los nuevos Estatutos de la universidad cuentan con un informe de legalidad favorable por parte de la Xunta de Galicia.

Previsiblemente, el Consello da Xunta aprobará a corto plazo el proyecto de Decreto. Tras esta aprobación deberán pasar tres meses antes de sacar adelante una nueva regulación electoral y la convocatoria de elecciones a Claustro, Consello de Goberno, xuntas de centro, Comité de Dirección de la Escola Internacional de Doutoramento, consellos de departamento, consellos reitores de los centros de investigación, la dirección de la Escola Internacional de Doutoramento y la dirección de los centros de investigación.