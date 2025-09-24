El Geama de la UDC presenta en A Coruña IberGIS, la nueva herramienta para prevenir inundaciones

El Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de A Coruña presentó este martes IberGIS, una herramienta gratuita llamada a revolucionar la gestión del drenaje urbano y rural.

El software integra en un mismo entorno las capacidades del modelo hidrodinámico Iber y el sistema de información geográfica QGIS, permitiendo análisis más precisos y rápidos para planificar redes de saneamiento y reducir el riesgo de inundaciones.

La presentación se celebró en la Sala Cloud Citic y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, reuniendo a más de sesenta profesionales de administraciones públicas, empresas y universidades.

Durante la jornada se mostraron casos prácticos y las posibilidades de expansión de la herramienta.

Según explican desde el Geama, IberGIS destaca por su integración con el motor SWMM, que posibilita modelos duales de drenaje urbano incorporando la red de saneamiento, así como por el uso de computación de alto rendimiento para reducir los tiempos de simulación.

El resultado son modelos más realistas y análisis de alta resolución en tiempos operativos. El software se distribuirá como un complemento para QGIS.

Mañana, miércoles, el encuentro se cerrará con una reunión estratégica con los desarrolladores del modelo Iber, en la que se debatirán nuevas funcionalidades y futuras colaboraciones, además de estrategias para obtener financiación nacional y europea.

El proyecto se enmarca en Drain (Digital RAIN), financiado por el Ministerio de Ciencia y por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.