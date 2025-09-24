El Festival Intercentros llenará un año más de solidaridad el Coliseum de A Coruña

Este miércoles, por la mañana, se ha presentado el XXIV Festival Intercentros en el salón de actos de Afundación. Se ha contado con la presencia de Rodrigo Hidalgo, organizador del certamen, y los representantes de Dano Cerebral A Coruña y BoanoiTe las entidades beneficiarias que participarán en este evento centrado en unir educación y solidaridad. El Festival cuenta además con la colaboración de Afundación, Gadis, Quincemil, Activa, Twist Cursos de inglés en el extranjero y CEGA Audiovisuales.

Rodrigo Hidalgo, el organizador del certamen, ha aprovechado su intervención para agradecer a todas las entidades colaboradoras del proyecto y poner en valor la repercusión social que eventos como este tienen en nuestro entorno y sociedad. Además, ha anunciado los proyectos beneficiarios del festival que, un año más, se celebrará en el Coliseum en abril.

Asimismo, recordó además que el festival ha dejado atrás el formato de concurso para convertirse en un certamen musical consolidado y destacó el reto que supone mantener la cifra de mil alumnos inscritos en el Coliseum.

El organizador, también, anunció que la edición de 2027 tendrá un carácter especial: "Estamos en la vigésimo cuarta edición y pronto cumpliremos 25 años. Queremos que las bodas de plata sean significativas, visibilizando los casi 50 proyectos que hemos llevado a cabo en la ciudad"

Por su parte, Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, también ha querido dar las gracias a la Asociación Cultural por organizar cada año el festival y ha puesto en valor un proyecto donde la juventud, educación, valores, música, inclusión y solidaridad son protagonistas. Asimismo, ha destacado que el festival aporta un impacto y apoyo muy importante a la juventud de la ciudad.

"No habría horas para centrar exactamente el valor que tiene esta actividad: educativa, artística y, sobre todo, solidaria. Intercentros sirve para visibilizar a todas las asociaciones y personas que trabajan cada día en nuestra ciudad, acercando a niños, jóvenes y adultos la realidad de quienes enfrentan dificultades cerca de nosotros", señaló el concejal.

Presentación en Afundación del XXIII Festival Intercentros Quincemil

Trabajo diario y colaboración local

En su intervención, Sara Avar, la directora de BoanoiTe, ha puesto en el punto de mira el aumento del número de personas en la calle. "Ahora mismo rondamos entre 70 y 75 personas cada semana, muchas de ellas en situaciones muy vulnerables, y esto supone un esfuerzo mayor para poder atenderlas adecuadamente", ha indicado.

Avar también subrayó el papel fundamental de los voluntarios en el funcionamiento de la asociación "El hogar se mantiene gracias a los voluntarios. Todo el que quiera colaborar es bienvenido, y el apoyo del Festival Intercentros nos permite seguir realizando nuestras actividades y mejorar las instalaciones para que las personas que atendemos tengan un entorno más seguro y confortable".

Por su parte, el representante de Dano Cerebral A Coruña, Juan Luis Delgado, entidad que cuenta con 25 años de trabajo a sus espaldas dando atención a las sus espaldas dando atención a las personas con daño cerebral adquirido: "Trabajamos en la recuperación, rehabilitación e integración de los afectados, apoyando también a sus familias. Queremos que nadie se quede en casa sin atención y que nos conozcan como una alternativa accesible frente a opciones privadas mucho más costosas".

Delgado agradeció también el apoyo del festival, que permite a la asociación continuar con sus proyectos y alcanzar importantes objetivos solidarios, como el nuevo centro que están construyendo en Eirís, que señaló será "emblemático en A Coruña y único en Galicia". Confió además en que la recaudación del festival y el apoyo de los centros educativos contribuyan a hacerlo realidad.

El Festival Intercentros culminará con dos grandes galas, una en el Colegio Dominicos y otra en el Coliseum, donde, como subrayó Hidalgo, "ningún niño de A Coruña, de ningún centro pequeño o grande, va a quedarse sin poder subirse al escenario".