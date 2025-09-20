Jose Seoane se jubila tras 30 años en la cafetería de Derecho de A Coruña: "Echaré todo de menos"

Incluso un viernes al mediodía, cuando las facultades universitarias se vacían y las cafeterías son menos frecuentadas, Jose Seoane se mueve entre las mesas de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC) sin parar y de manera frenética entre saludos, platos combinados o menús del día. El responsable de este bar lleva 30 años "y medio" dando de comer a estudiantes y profesores y el próximo 26 de septiembre será su último día. Seoane, o Seo como le conoce buena parte de la comunidad universitaria, se jubila.

"¿Qué voy a echar de menos? Creo que todo, pero sobre todo al personal", confiesa. "Estoy contento porque he trabajado mucho durante toda mi vida, pero a lo mejor si me dieran ahora 30 años volvería a empezar", añade desde la cafetería de Derecho.

A él sus comensales y amigos —parte de ellos profesores y exalumnos— también le echarán en falta. "Se le va a echar de menos", cuentan Alberto Vilariño, Eloy Gayán e Isabel Pinto, que frecuentan esta cafetería desde hace tantas décadas como Seo lleva en la barra y acuden a ella religiosamente los viernes.

Además de su trato y del de los camareros, que crean un ambiente "cordial y familiar", destacan también la carta con una comida "excelente". "Por eso seguimos viniendo después de tantos años", explican.

Aparte del menú del día universitario, con primero, segundo y postre por 7,50 euros, aquí algunas de las opciones que más triunfan son los combinados, como el número 4 que recomienda Elena Vilariño y lleva patatas, huevos, ensaladilla y pollo.

Seoane comenzó a trabajar en esta cafetería cuando Derecho todavía era una licenciatura, los menús costaban cerca de 500 pesetas (unos 3 euros) y los años de estudio y los estudiantes eran más. "Ahora son solo cuatro años de carrera y son 120 estudiantes por año", explica, recordando que "antes había mucha más gente. Pero nosotros seguimos trabajando bien porque cogemos gente de otras facultades".

Cafetería de Derecho de la UDC. CGM

Ejemplo de ello son un grupo de estudiantes de Turismo, cuya facultad está en A Zapateira, pero que vienen a esta cafetería porque "es la mejor".

Mario Alañón, Alan Jansomboon, Vanifer Núñez, Esmeralda Adello y Sara Seogdill, ya en tercero de carrera, cuentan que vienen aquí desde su primer año en la UDC. Al principio probaron varias cafeterías hasta que dieron con esta y decidieron quedarse por la comida y por el trato.

Seo reconoce que "obviamente somos mayores, pero tratas de interactuar con ellos y ellos nos respetan exactamente igual, como si fuéramos chavales también. Hay muy buen ambiente".

"Es el mejor", afirman rotundamente ellos, recordando cómo es casi "uno más" y que en ocasiones incluso se suma a la partida de cartas. Hace 30 años los juegos más habituales eran el "mus o el tute. Ahora son juegos diferentes como el culo o estos raros. Bueno, raros para mí, para ellos son normales", comenta Seoane entre risas.

"También tiene nuestros teléfonos para avisarnos de cuando hacen tarta de queso. Es nuestra favorita", añaden los estudiantes como ejemplo de su buena relación.

Pese a su jubilación, lo más probable es que Seoane continúe acercándose a esta cafetería del campus de Elviña. Lo hará, eso sí, para colocarse al otro lado de la barra. "Vendré de visita", promete.