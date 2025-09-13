Cientos de personas protestan en Santiago contra los recortes educativos de la Xunta

Una manifestación recorre las calles de Santiago de Compostela para pedir "menos recortes" en educación, a 13 de septiembre de 2025. Europa Press

Cientos de personas han salido a la calle este sábado en Santiago de Compostela para reivindicar una "enseñanza pública y de calidad". Han pedido, entre sus reclamaciones, "menos recortes" en materia educativa —crítica dirigida a la Xunta— y, al mismo tiempo, la atención a la diversidad como "prioridad" ha estado muy presente.

La manifestación, convocada por la CIG-Ensino, arrancó alrededor de las 12:00 horas en el parque de la Alameda y reunió a alrededor de 900 personas, según estimaciones de la Policía Nacional. Este es el primer paso de las movilizaciones programadas en este inicio de curso escolar, que culminará con una huelga el 25 de septiembre.

En declaraciones a los medios previas al inicio de la manifestación, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha resumido sus peticiones a la Consellería de Educación en tres: "rectificar la política de recortes", cuyos efectos los sitúa en las condiciones laborales del profesorado y a la atención a la diversidad; "recuperar las condiciones laborales de hace 15 años", y "reconocer" la labor del profesorado y de las familias.

"Reconocer significa no ponernos censuras, no ponernos limitaciones y no echarnos a la burocracia, que impide que hagamos lo que nos gusta, que es dar clase", ha explicado sobre la tercera de las reivindicaciones. "Y reconocer significa no tener 800 vacantes sin cubrir el primer día de clase", ha añadido.

Precisamente, la protesta la encabezaba el bloque de la CIG-Ensino, seguido de representación de otros colectivos que llevaban sus propias fajas y símbolos. Entre ellos, la formación política BNG, la Confederación de ANPAS Galegas y grupos de colegios específicos.

Por ejemplo, este es el caso del ANPA Santa Uxía del CEIP Plurilingüe (Ribeira), que en su cartel clamaba 'O grupo quere profes!', y el del CEIP Ana María Diéguez, que en su faja pedía más personal especialista de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).

Esta ha sido una de las reivindicaciones más presentes en la protesta, en proclamas como 'Onde están? Que non se ven os PTs, AL e Orientación!'. También ha sido uno de los puntos centrales del manifiesto: "La atención a la diversidad debe ser una prioridad", ha pronunciado Arroxo.

Las críticas a la Xunta, a quien los manifestantes dirigían sus reclamaciones, han sido objeto de alusiones claras en cánticos como 'Hai que recortar ao Partido Popular' o 'Román, atende o ensino non se vende', en referencia al conselleiro de Educación.

Román Rodríguez afea a la CIG el "fomento de la confrontación"

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha reprochado a la CIG-Ensino —convocante de la misma— un "fomento de la confrontación". "Estamos trabajando para mejorar el sistema educativo", ha defendido.

Así lo manifestaba el responsable autónomico en declaraciones a los medios durante una visita a un centro en O Pereiro de Aguiar. Esta ha tenido lugar en la misma mañana que la protesta en la capital gallega.

Rodríguez ha defendido su gestión educativa con alusión a los datos ya presentados por el Gobierno gallego en el arranque escolar. "Este curso, con menos alumnos, vamos a tener más profesores. Tenemos ya una de las mayores ratios de profesores y alumnos del conjunto de España", ha apuntado.

Además, ha asegurado que, durante una reunión mantenida esta semana en el Consello Escolar, "otros sindicatos reconocieron que se está mejorando el sistema". Este aval externo también lo ve en informes de calidad y equidad del sistema, en los que, dice, "Galicia siempre sale bien parada".