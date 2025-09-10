Un niño de A Laracha (A Coruña) no pudo empezar el cole: "Llevamos meses solicitando la enfermera"

Imagen de Hugo, el joven de A Laracha que no pudo empezar el colegio el pasado lunes. @ines_ramosbertoa

A pesar de buscar una solución con mucho tiempo, meses incluso, Hugo no ha podido empezar el colegio este lunes como el resto de los niños de su edad.

Este niño, de A Laracha, en A Coruña, sufre una enfermedad rara ya desde el nacimiento, que obliga a que se realice, entre otras cosas, una traqueotomía para respirar.

Además, la ingesta de alimentos la realiza a través de la situación de botón gástrico, con las posibles complicaciones que ello genera.

Su situación médica obliga a que esté supervisado por una enfermera durante su estancia en el colegio.

Ante esta situación, su madre, Inés Ramos, se puso en contacto con la Consellería de Educación para tratar de solucionar estas trabas y que Hugo, como los demás, pudiese ir al colegio.

La mala noticia fue una realidad este lunes cuando el resto de menores pudieron sentarse en sus pupitres, pero Hugo, no. Tiene plaza asignada en el centro de Caión, por las características del propio lugar, y tras cinco años de escolarización en domicilio, aún no pudo empezar el cole.

Tras una llamada de Inspección Educativa, se solucionó el primer percance: una auxiliar que pueda estar a tiempo completo en Caión, y no repartirse con el centro de Paiosaco. Pero esto no es suficiente, porque las características de Hugo obligan a que tenga formación sanitaria. Su vida depende de ello.

La familia confía en que la solución llegue pronto, o al menos, eso le han hecho saber desde el gobierno autonómico.

Mientras están "en trámite", tal y como le inciden, Inés recuerda que "llevamos meses preparando su llegada al cole. Nos lo recomiendan también los médicos. No va a ir al cole ni hoy, ni mañana, porque cuando la adjudiquen, aún tiene que tener una adaptación para saber los cuidados de Hugo".

Entre tanto, el pequeño, ajeno pero no del todo a la situación, solo quiere que un hecho rutinario como ir al colegio para cualquier niño de su edad sea su día a día. Mientras, espera pacientemente, sin comprender las causas.

La Xunta de Galicia le transmite tranquilidad y que están trabajando en la solución

La Xunta de Galicia, en consulta realizada por Quincemil, confirma que esta misma mañana se ha puesto en contacto con la madre para transmitir tranquilidad y que están trabajando "en la dotación de personal para atender a su hijo".

Del mismo modo, aprovecharon para mostrarle su apoyo y compromiso.

El gobierno autonómico ha confirmado que contará con una enfermera de acompañamiento y que "mañana los técnicos de la Xunta empezarán a hacer los llamamientos para que esta profesional se incorpore lo antes posible y atender, así, al alumno".