La otra cara del inicio escolar en Carral (A Coruña): "Sin cuidador y menos apoyo en orientación"

El inicio del curso escolar no ha sido como esperaban en el CEIP Vicente Otero Valcárcel. El centro de educación infantil y primaria de Carral (A Coruña) ha abierto sus puertas esta mañana con menos personal docente en el departamento de Orientación.

El ANPA Ana Lastra López del ha denunciado la falta de trabajadores especializados, una situación que consideran insostenible y que afecta a decenas de alumnos que necesitan apoyo especializado.

Beatriz Otero, representante del ANPA, señala que el colegio se encuentra actualmente sin cuidador, con la mitad de personal en Pedagogía Terapéutica (PT) y una reducción en Audición y Lenguaje (AL).

"Antes teníamos dos PT y ahora tenemos uno compartido con otro colegio de Carral. También había dos especialistas de AL y ahora solo uno. Además, hemos perdido al cuidador fijo del centro, que fue derivado al instituto, dejando sin atención a varios alumnos que lo necesitan", explicó.

La Consellería de Educación, por su parte, ha respondido que la dotación de personal está ajustada a las necesidades del alumnado y que el especialista de Pedagogía Terapéutica "estará prácticamente la totalidad de su horario en el CEIP Vicente Otero Valcárcel, salvo apoyos puntuales en el CEIP de Tabeaio".

Si bien, el curso pasado, 69 niños y niñas utilizaron los servicios del departamento de orientación, pero este año, con menos personal, muchos quedarán sin atención.

Según la asociación, la situación afecta a alumnado con necesidades educativas especiales y a estudiantes que requieren apoyo puntual en el aprendizaje del lenguaje o en el desarrollo de la comunicación.

Una cacerolada en protesta

El centro cuenta con dos aulas de infantil con 20 alumnos cada una, entre ellos menores con un grado de discapacidad del 33% al 45%.

"Estamos dentro de la ratio, pero la realidad es que no se pueden atender correctamente estas aulas sin un maestro de apoyo o sin abrir una tercera clase", lamenta la representante del ANPA.

Ante esta situación, las familias han convocado una cacerolada de protesta mañana a las 9:00 de la mañana frente al colegio, con autorización de la Delegación de Gobierno, para reclamar más recursos.

Respuesta de la Xunta

En relación al cuidador, Educación ha anunciado que solicitará la intervención del Equipo de Orientación Específica para valorar las necesidades actuales y determinar la respuesta más adecuada.

Mientras tanto, el ANPA insiste en que la falta de personal compromete la atención a los alumnos más vulnerables y exige medidas urgentes para garantizar un curso escolar en condiciones.