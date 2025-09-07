Un colegio de A Laracha (A Coruña) organiza una andaina a los Milagros en protesta por los recortes

Protesta el pasado mes de julio organizada por el ANPA del CEIP Alfredo Brañas de Laracha (A Coruña) en contra de los recortes. Cedida

A unos días de que comience un nuevo curso escolar, el CEIP Alfredo Brañas del municipio coruñés de A Laracha no tendrá plazas suficientes para todo el alumnado en el comedor escolar y perderá a la cuidadora a tiempo completo. Por este motivo, el ANPA del centro ha organizado para este lunes 8 de septiembre a las 17:00 horas una andaina a la Virxe dos Milagros de Caión a modo de protesta. "Pedimos un milagro á Virxe dos Milagros", recalcan.

Las madres y padres del alumnado denuncian que los niños con necesidades especiales estarán desatendidos para el curso 2025/2026 con estos recortes. El ANPA del centro, ubicado en Paiosaco, ya organizó por este motivo y pidiendo un comedor para todos, una manifestación el pasado mes de julio.

"Non sabemos como van atender aos nenos", denuncian desde la asociación, recordando asimismo que "nos prometeran un comedor escolar e algúns nenos quedan sen plaza diaria por falta deste".

Critican además que han contactado con la consellería de Educación "con escritos, solicitudes e peticións de reunións", pero no han obtenido respuesta. Cuentan, eso sí, con el apoyo del Concello.

También con el ANPA del CEIP de Caión, centro con el que compartirán cuidadora y que ya mostró su apoyo el pasado mes de julio. "As reivindicacións de Paiosaco poden chegar a ser as nosas", advertían hace unos meses.

Desde esta asociación indican que no tuvieron la confirmación de estos recortes hasta el viernes, aunque "a problemática é a que xa sabíamos", añadiendo que "a coidadora tamén se intentou mover".

Con el aumento de niños con necesidades, la atención y la calidad educativa en los colegios ha empeorado a las puertas de iniciar un nuevo curso.

A esto se suman otras reclamaciones como "máis profesores e máis medios", además de otros arreglos en el centro, "como sucede nos colexios pequenos" y en la Costa da Morte "onde ao final de curso suelen meter recortes" y en donde critican falta de inspectores durante el verano.

Por lo menos seis familias en Paiosaco se verán afectadas por la falta de una cuidadora a tiempo completo. A modo de ejemplo, desde Caión citan el caso de un niño que necesita atención constante y que gracias a ello ha hecho progresos "abismales" empezando ya a comunicarse.

"Deberían intentar que todo o mundo avance", subrayan.