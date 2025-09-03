La UDC inicia el curso 2025-2026 con más de 13.300 matriculados y un crecimiento en titulaciones clave

El próximo lunes 8 de septiembre arranca en la Universidad de A Coruña (UDC) el nuevo curso académico 2025-2026, con más de 13.300 estudiantes matriculados en alguno de los 55 grados que la institución oferta este año, incluyendo ocho grados de simultaneidad y dos abiertos.

De este total, 3.432 plazas corresponden a nuevo alumnado, 2.825 en la ciudad de A Coruña y 607 en el campus de Ferrol.

Estas cifras se incrementarán en las próximas semanas con los datos de los másteres, cuyas preinscripciones aún están abiertas.

El 95% de las plazas ofertadas se cubrieron antes de la sexta convocatoria de asignación. En total, 45 de las 55 titulaciones han completado ya su matrícula.

En Ferrol, de los 14 títulos disponibles, 12 ya están cerrados y siete de ellos han superado la nota de corte del año anterior.

De manera similar, en A Coruña, 36 de los 41 grados han completado su matrícula, y un tercio de ellos han registrado un aumento significativo en la nota de acceso, en algunos casos de hasta tres puntos, como ocurre con Arquitectura Técnica.

Destaca la recuperación total de matrículas en grados que anteriormente se vieron afectados por la crisis del sector de la construcción, como los de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como los de las escuelas de Arquitectura Técnica y Arquitectura Superior, que han alcanzado sus límites de plazas este año.

Desde la Vicerrectoría de Titulaciones e Internacionalización subrayan que, siguiendo la tendencia de los últimos años, la universidad podría captar más estudiantes si se autorizaran plazas adicionales en grados donde la demanda continúa en aumento, como Enfermería, Fisioterapia, Náutica y Transporte Marítimo, Estudios de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ciencia e Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial, Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

Revisión de titulaciones

El próximo año, la UDC prevé revisar y ampliar su catálogo de titulaciones, con el objetivo de actualizarlo y adaptarlo tanto a las necesidades actuales como a las proyecciones futuras, dentro del marco de su autonomía universitaria y en coordinación con las universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia.

La internacionalización

La internacionalización seguirá siendo un eje estratégico del curso 2025-2026. La universidad ha impulsado en los últimos meses una estrategia dirigida a aumentar la movilidad y la presencia internacional, tanto a nivel docente como investigador.

Entre sus iniciativas destacan la Alianza de Universidades Europeas Emerge y los acuerdos recientemente firmados con universidades latinoamericanas, especialmente de Argentina y Chile, para promover dobles titulaciones y reforzar la presencia de la UDC en la región.

También se potenciarán los vínculos con universidades lusófonas, en particular de la región norte de Portugal.

Para el primer cuatrimestre, se espera la llegada de 488 estudiantes extranjeros a la UDC y la salida de 431 estudiantes de la institución hacia universidades internacionales, principalmente en el marco del programa Erasmus+.

En el ámbito de la investigación, la universidad continuará reforzando la captación de fondos y proyectos, así como incorporando nuevo talento de excelencia.

Para ello, se impulsa la labor de la Oficina de Captación de Talento Investigador (OCPI) y la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), consolidando la UDC como un referente en formación, internacionalización e investigación de calidad.