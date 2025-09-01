El prestigioso investigador sueco Ulf Linderfalk se incorpora a la Universidade de A Coruña

El reconocido profesor sueco Ulf Linderfalk se ha incorporado a la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC) gracias al programa ATRAE. Considerado como una de las figuras más destacadas a nivel mundial en el ámbito del derecho internacional, desarrollará su proyecto de investigación en A Coruña durante los próximos cuatro años.

Linderfalk es uno de los 31 investigadores seleccionados en la convocatoria ATRAE 2024 de la Agencia Estatal de Investigación, que busca atraer talento internacional de excelencia a las instituciones de educación superior e investigación de España. El profesor sueco ha sido el único galardonado en Derecho en esta convocatoria, que subvencionará su estancia con un millón de euros.

Catedrático de Derecho en la Universidad de Lund, a la que se incorporó en 2001 tras defender su tesis de doctorado sobre la interpretación de tratados internacionales, Linderfalk aborda en su investigación cuestiones estructurales y filosóficas del sistema jurídico internacional como los conflictos normativos, la jerarquía jurídica, la interpretación legal, la buena fe o el abuso de derechos, integrando perspectivas de la Filosofía del Derecho, las Teorías del Lenguaje y la Epistemología.

El investigador ha publicado cuatro monografías, entre ellas On the Interpretation of Treaties (Springer, 2007) y Understanding Jus Cogens in International Law and International Legal Discourse (Edward Elgar, 2020), y más de 35 artículos en revistas de prestigio como European Journal of International Law.

Linderfalk ha obtenido a lo largo de su carrera financiación por casi dos millones de euros de entidades como el Consejo Sueco de Investigación y la Fundación Ragnar Söderberg, liderando proyectos de colaboración con universidades de referencia. El profesor ha dirigido, además, siete tesis de doctorado y supervisado a tres investigadores postdoctorales.

La incorporación de Linderfalk a la UDC supone un importante impulso para la capacidad investigadora y de proyección internacional de la institución y refuerza el papel de la universidad coruñesa como centro de excelencia en el ámbito jurídico, según destaca en un comunicado.