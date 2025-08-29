La Fundación Amancio Ortega abre el plazo para la becas de estudios en Canadá y Estados Unidos

La Fundación Amancio Ortega abre el próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 13:00 horas en horario peninsular español, el plazo de inscripción para la edición 2026- 2027 de su Programa de Becas para estudiar en Canadá y Estados Unidos.

Dirigido a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos de España, con 80 becas reservadas a estudiantes de la comunidad autónoma de Galicia, el plazo para el envío de solicitudes estará abierto desde el 1 hasta el 23 de septiembre a través de la página web becas.faortega.org. El total de plazas es de 450.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero, como son alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.