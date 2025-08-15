Ninguna universidad gallega se sitúa entre las 500 mejores del mundo

Solo 10 universidades españolas se sitúan entre las 500 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái.

En cuanto a las gallegas, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) se mantiene por debajo en el escalón 501-600 y Vigo entre el 801 y el 900 mientras que la UDC no aparece.

Las universidades españolas reconocidas entre las 1.000 mejores a nivel global vuelven a ser 36 en 2025, mismo número que en la edición del año pasado.

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las tres de Estados Unidos (EEUU).

En España, la más valorada un año más es la Universidad de Barcelona, que figura entre las 200 mejores, tras aparecer en 2023 en la franja 201-300. Asimismo, en 2025 aparece en el ranking por primera vez la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la franja de 901-1000. La Universidad de Valladolid, presente en la franja 901-1000 en 2024, ha salido del ranking en esta edición.

Ocho universidades empeoran su resultado (la de Murcia, la de La Laguna, la de las Islas Baleares, la de Lleida, la de Málaga, Jaume I, la de Castilla-La Mancha, la de Girona). Por el contrario, la Universidad de Oviedo, la Rovira i Virgili, la Politécnica de Cataluña, la de Cantabria, la de Jaén lo mejoran.

Entra La Laguna, sale Valladolid

La lista de Shanghái mantiene en la franja de 201-300 a la Universidad de Valencia. En la de 301-400 están la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco.

En la siguiente, de 401-500, se encuentran la Universidad Politécnica de Valencia y la de Sevilla.

Entre las 501-600 se hallan la Universidad de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostela y la de Zaragoza.

En la franja de 601-700 están la Universidad Politécnica de Madrid, la de Alicante, la de Murcia, la de Oviedo y la Rovira i Virgili.

Entre los 701-800 se encuentran la Universidad Politécnica de Cataluña, la de Alcalá, la de Cantabria, la de Extremadura, la de La Laguna y la de las Islas Baleares.

En la siguiente franja, la de 801-900, están la Universidad de Jaén, la de Lleida, la de Málaga y la de Vigo.

Finalmente, en la última, la que va de 901 a 1.000, se hallan la Universidad Carlos III de Madrid, la Jaume I, la de Cádiz, la de Castilla-La Mancha, la de Córdoba, la de Girona y la de Las Palmas de Gran Canaria.

La USC

En cuanto a la USC, según ha informado su rectorado, está en el intervalo 501-600. Además de esta clasificación general, ARWU publica, también de manera anual, un ranking de universidades por ámbitos temáticos, cuya última edición vio la luz a finales de 2024.

En esta clasificación, la USC ocupa el escalón 51-75 en Ciencias Veterinarias (posición 4-5 entre las universidades de toda España) y el 76-100 en Farmacia y Ciencias Farmacéuticas (puesto número 2 a nivel estatal).

La tercera mejor posición en esta clasificación internacional de universidades según campos temáticos es para Odontología y Ciencias Orales, ámbito que ocupa el intervalo 151-200 a nivel mundial y el puesto 4-5 entre las universidades españolas.