Los vecinos de A Coruña apoyan la implantación de Medicina en la UDC

Primero fue el pleno municipal y ahora las asociaciones vecinales de A Coruña y también su área de influencia. Los vecinos coruñeses apoyan a la Universidade da Coruña en su intención de incluir la formación de Medicina dentro de su oferta educativa cara el curso 2027/2028.

En un comunicado, la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana explican que su apoyo se debe a que consideran esta iniciativa como estratégica para el desarrollo educativo, sanitario y social de la ciudad y su área.

Así, argumentan que "A Coruña conta cun ecosistema sanitario consolidado, con infraestruturas e persoal cualificado que a converten nun lugar idóneo para acoller estudos de Medicina. O Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), o INIBIC e unha ampla rede sanitaria permitirían unha formación conectada desde o primeiro momento coa práctica clínica".

De igual manera, subrayan la necesidad de que Galicia cuente con un grado más de Medicina en un contexto en el que "cada ano, milleiros de mozos e mozas galegas con vocación médica fican sen praza en Galicia e vense obrigados/as a buscar formación fóra ou en centros privados".

A esto se añaden las jubilaciones masivas previstas en la próxima década, situadas en el 30% del personal.

"Desde a Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e a súa Área Metropolitana consideramos que esta facultade sería unha oportunidade para reter talento novo, fomentar a investigación, reforzar o sistema sanitario galego e avanzar na descentralización da universidade pública", recalcan.

Por este motivo, y como herramienta para mejorar la equidad territorial en el acceso a estudios superiores, los vecinos coruñeses instan a las administraciones a colaborar para que A Coruña imparta la carrera de Medicina.