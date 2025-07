Inés Rey apoya "totalmente" la reclamación de la Universidade da Coruña de incorporar Medicina

"Apoio totalmente a reclamación lexítima de la Universidade da Coruña que onte no Consello pedía por unanimidade a implantación de Medicina na Coruña". Así de contundente se ha mostrado este jueves la alcaldesa Inés Rey, preguntada por la petición de Sanidade de frenar el proceso para incluir este grado en la oferta educativa de la Universidade da Coruña (UDC).

Este miércoles en un nuevo Consello de Goberno de la UDC —en el que se aprobó por unanimidad iniciar el expediente de solicitud de la titulación—, el rector Ricardo Cao subrayaba que la inclusión de Medicina es beneficiosa para todo el Sistema Universitario de Galicia, aprovechando el potencial de A Coruña y su área.

En esta misma línea se ha expresado la alcaldesa este jueves. Rey sostiene que "a pregunta non é se ten que existir Medicina na Coruña, a pregunta é por que non existe todavía sendo cidade referente. Temos o INIBIC, o CHUAC e despuntamos en investigación. É totalmente lóxico ter unha facultade de Medicina".

La regidora también ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en el pleno apoyar la iniciativa de la universidad coruñesa. "Tamén o PP", puntualizó.

Críticas al "centralismo"

En relación a las declaraciones emitidas hoy por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha pedido que se "frenen" los trámites mientras dure la comisión encargada de la descentralización de Medicina, además de criticar una decisión "unilateral".

La alcaldesa de A Coruña ha declarado al respecto que "instamos á Xunta e ao presidente Rueda a que de a súa opinión. Non a do conselleiro. Que opina Rueda de que A Coruña poida contar cunha facultade de Medicina e se está a favor de continuar co crecemento de Galicia da man das áreas urbanas que concentran ese crecemento".

En este sentido, ha recalcado que "instamos á Xunta a que opine e despois abandone o centralismo arcaico e compostelano propio doutros tempos".

"O goberno municipal e a corporación apoian totalmente á UDC nesta demanda que entendemos que é xusta e lexítima. Os estudantes teñen que ter a posibilidade de estudar nunha universidade pública e de calidade na súa cidade sen desprazamentos a Santiago", añadió.

Tras el acuerdo para iniciar el expediente de la solicitud, en la UDC el siguiente paso será presentar un documento de declaración de intenciones a aprobación del Consello de Goberno y redactar una memoria.