La Universidade da Coruña entra en un eurocampus para ofertar títulos y fomentar la movilidad

El proceso de internacionalización de la Universidade da Coruña (UDC) alcanza un momento relevante con el lanzamiento de Emerge, una alianza universitaria europea con nueve instituciones académicas de ocho países, entre ellas la coruñesa.

La unión de fuerzas en este eurocampus pone en marcha un plan para "construir un futuro europeo más conectado e integrador" mediante la oferta de titulaciones conjuntas y facilitando al alumnado y al personal la posibilidad de estudiar y trabajar en cada uno de los nueve campus.

Emerge está formado por la Universidade da Coruña (España), Université Rennes 2 (Francia), Université Bretagne Sud (Francia), University of Inland Norway (Noruega), Univerzita Mateja Bela (Eslovaquia), Europa-Universität Flensburg (Alemaña), Neapolis University Pafos (Chipre) y Democritus University of Thrace (Grecia).

La UDC es la primera universidad gallega en formar parte de la estructura fundacional de la alianza universitaria. El acto oficial de lanzamiento se celebró hoy en la Universidad de Limerick (Irlanda), con presencia de los rectores y representantes institucionales y autoridades diplomáticas.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, presidió el acto de la firma de la Carta de Valores Comnes de Emerge: "Arraigada na inclusión e a igualdade, a excelencia académica e a innovación, a sustentabilidade e a responsabilidade, nesta carta recollemos o impacto social como a nosa primeira misión", destacó Cao.

En plena conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, la UDC, con su implicación en Emerge, da un paso más en su plan de internacionalización, movilidad e inclusión.

A través de la alianza, se crearán redes de colaboración con entidades sociales, empresas y administraciones locales, así como nuevos programas educativos europeos centrados en retos sociales y la promoción de una "movilidad más inclusiva y flexible, que facilite el acceso a experiencias internacionales a personas que tradicionalmente tuvieron menos oportunidades".

Transformación en cuatro pilares

Cuatro clústeres temáticos articulan Emerge a través de sus nueve universidades: inclusión y solidaridad; sostenibilidad y transición digital; resiliencia y bienestar; y plurilingüismo y multiculturalismo.

“Esta visión parte da idea de que o desenvolvemento científico e tecnolóxico non ten sentido sen unha profunda humanización do coñecemento, sen un pensamento crítico que o acompañe e sen unha conexión real coas persoas e os territorios. Por iso, Emerge aposta por un modelo que combine excelencia académica con compromiso social, e que sitúe ás comunidades no centro da súa misión”, destaca la Universidade da Coruña.