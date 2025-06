La Fundación Barrié otorga diez becas de máster en el extranjero a jóvenes de Galicia

La Fundación Barrié ha dado a conocer la resolución de la 36ª edición del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero para la realización de estudios de máster, correspondiente al curso académico 2025-2026.

La entrega de las credenciales a los diez nuevos becarios tendrá lugar el 13 de junio en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña.

En esta edición, al igual que en convocatorias anteriores, los criterios de selección han estado basados en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia.

Este programa cuenta con una reconocida trayectoria y se sitúa entre los más reputados de la comunidad universitaria y científica internacional. Desde el inicio de los programas de becas en 1990, la Fundación Barrié ha destinado más de 56 millones de euros en la formación de 755 estudiantes gallegos.

Diez becarios seleccionados

En la convocatoria de 2025 se han otorgado diez becas de máster a candidatos de las siguientes áreas del conocimiento: ciencias de la vida (4), ciencias experimentales (3) e ingeniería (3).

Respecto a la procedencia, todos los becarios mantienen una vinculación con Galicia, ya sea por residir en esta comunidad autónoma desde hace, al menos, dos años (1); por padre y/o madre nacidos en Galicia (3) o por nacimiento (6): A Coruña (2), Lugo (2), Ferrol (1) y Vigo (1).

De los diez becarios, seis han cursado sus estudios universitarios en Galicia, dos en Madrid, uno en Andalucía y uno en Escocia. La media académica de los estudios universitarios de los becarios es de 8,81 sobre 10.

En cuanto a los destinos, Reino Unido y Alemania se consolidan como países de preferencia, con dos becarios a cada país; seguidos de Bélgica (1), Francia (1), Suecia (1), Suiza (1), Países Bajos (1) y Estados Unidos (1).

Las instituciones académicas donde realizarán los estudios son: University of Edinburgh; Imperial College London; Heidelberg University; Technical University Munich; International Space University; Stockholm University; Swiss Federal Institute of Technology Zürich; Utrecht University; Université Catholique de Louvain; y University of California, Berkeley.

La dotación económica para las becas de posgrado es de un máximo de 50.000 euros anuales. Puede aplicarse total o parcialmente a los siguientes conceptos: matrícula del programa; dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaje; y asignación de 1.600 euros mensuales en concepto de manutención.

La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.