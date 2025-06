Miles de estudiantes coruñeses comienzan la PAU: "Estamos nerviosas, pero bien"

Muchos nervios y muchos apuntes en mano con repasos de última hora. Cerca de 3.000 estudiantes del área de A Coruña han comenzado en la mañana de este martes las pruebas de acceso a la universidad. La PAU, o Selectividad, se desarrollará hasta el próximo jueves. Para las notas, tendrán que esperar al día 12.

"Estamos nerviosas, pero bien", comenta Sonia, una de las jóvenes que comienza las pruebas este martes. Ella quiere entrar en el grado de Psicología de la Universidade de Santiago de Compostela, por lo que necesita, según sus cálculos, un 11 de media.

Elena, su amiga, también quiere ir a la USC pero a estudiar Medicina, por lo que necesita cerca de un 13. "Estamos agobiadas, pero a pelear", añade.

Estudiantes a la puerta de una de las facultades de la Universidade da Coruña antes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) Carmen G. Mariñas

Iker también admite estar nervioso. Él necesita menos nota, ya que tiene claro que quiere estudiar Economía, que tiene el corte en torno al 8 o 7. Esta es también su asignatura preferida y la que mejor lleva preparada. "Ha sido un poco difícil. Sobre todo por los nervios del examen y todo eso", explica.

Por su parte, Lucía, que todavía no ha decidido qué quiere estudiar, destaca a unos minutos de comenzar el primer examen que hay "bastantes nervios en todos. E agora co cambio do modelo, pois aínda máis".

Como novedad, este año las pruebas de acceso a la unviersidad cuentan con criterios de corrección mínimos comunes a todas las comunidades autónomas como la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica.

Además, la evaluación se centra más en las competencias de los estudiantes —como la creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez—, aunque las características, contenidos y criterios específicos siguen correspondiendo a cada autonomía.

Otra de las novedades es la existencia de una única propuesta de examen, aunque los estudiantes podrán elegir entre varias preguntas.

Estudiantes repasando antes de realizar las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en una de las facultades de la Universidade da Coruña. Carmen G. Mariñas

César va a cursar el próximo año Business Analytics. Aunque ya ha entrado en la carrera, intentará "sacar buenas notas y tener la mejor media posible". Sobre las semanas previas de preparación, admite que han sido días de mucho estudio con estrés "por tener que estudiar muchas horas en la biblioteca y en casa".

Pero los nervios también han atacado a los padres de los estudiantes. Luis y Esther explican que "el curso ha ido bien, pero estas últimas semanas hubo unos nervios increíbles".

Sus hijos quieren estudiar Farmacia e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y, en el caso de ambos, por el cambio de modelo "están un poco más a la expectativa". En este sentido ha habido incertidumbre entre padres, estudiantes y profesorado. "Hasta los profesores la tenían, así que eso añade más nervios".

"Fastidia verla sufrir, porque la última semana sufrió mucho, sin salir de casa para estudiar", comenta Luis, a lo que Esther añade que "el mío es más tranquilo pero esta última semana se notaban los nervios ya".

Estudiantes entrando en la facultad de Informática de la Universidade da Coruña para comenzar las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Carmen G. Mariñas

A las 09:00 horas de la mañana se abrían las puertas de las las facultades de Derecho, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Informática, Economía y Empresa, la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Filología. Una hora más tarde comenzaba la primera prueba, la de Lengua castellana.

Los estudiantes coruñeses seguirán examinándose hasta el próximo jueves, 5 de junio.

Una semana después, el 12 de junio, se publicarán en la página web de la CIUG las calificaciones provisionales de las pruebas. Las definitivas, y el momento en el que estos estudiantes sabrán si pueden acceder a sus carreras, estarán disponibles el día 19.