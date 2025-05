Los estudiantes de A Coruña, listos para la selectividad: con Chat GPT, videos y muchos apuntes

Los estudiantes de 2º de Bachillerato que han superado el curso afrontan el momento final del peor curso de su historia, pero también de la previa del que se considera como mejor verano de sus vidas, el último con pocas obligaciones y a la espera de una nueva etapa donde abandonarán los colegios o institutos para dar el salto a la vida adulta y a la universidad.

Para ellos, llega uno de los momentos más temidos: la selectividad. Una serie de exámenes que marcará, en gran medida, su futuro. La nota, un frío valor numérico, les permitirá acceder o no a la carrera que desean, o al menos, si tienen dudas, valorar diferentes opciones y alternativas. Incluso, de no darles la nota buscada, pueden encontrar acomodo en universidades del resto del sistema español, pero con el quebradero de cabeza para sus familias, y alegría para el estudiante en muchas ocasiones, de huir del nido familiar y sentirse independiente por unos meses.

Siete jóvenes coruñeses comparten con Quincemil como han sido estos últimos diez meses. Los siete tienen actividades a mayores de los estudios, en concreto realizan deporte de forma federada, algo que también les ha ayudado a desconectar y pasar de la mejor manera posible un año diferente.

"Tienes la sensación de que acabas en mayo pero aún te queda repasar todo el curso"

Desde el IES Puga Ramón uno de sus estudiantes, Xian Marfurt, explica cómo es la realidad en la previa de estas semanas tan importantes. "La verdad que no tengo ni idea de qué voy a estudiar pero voy a intentar sacar la máxima nota que pueda para no cerrar muchas puertas. Si puedo estudiar en A Coruña mejor económicamente pero también me gustaría ir a estudiar fuera", refleja en conversación con Quincemil.

Segundo de Bachillerato es ese curso temido, como Tercero de la ESO, donde hay que poner mucha más atención. "El curso como tal es exigente, al principio te puede pegar un susto pero luego ya es coger la costumbre y adaptarte, es un curso más. Lo único es que es mucho más corto y eso conlleva a que vaya todo mucho más rápido, y que tienes la sensación de que acabas en mayo pero aún te queda repasar todo el curso para sacarte ese último examen de la PAU", comentó.

Con respecto a esos exámenes, cree que "no van a ser muy difíciles, porque ellos también saben que no es fácil preparar el curso entero en todas las materias al 100%, pero al fin y al cabo van a seguir siendo exámenes en los que te juegas tu futuro".

Todos los esfuerzos de esos meses tienen su recompensa también en un verano diferente. "Tocará disfrutar del primer viaje con amigos y merecido que lo tendremos", dice entre risas.

"Estoy preparando los exámenes con ayuda de Chat GPT ya que me ayuda a organizar mi día"

Junto a Xian se encuentra uno de sus amigos de pandilla, Gael Pouso. Se encuentra un poco en una línea similar a la de su compañero de batallas académicas. "No sé qué voy a estudiar, no me llama la atención nada, voy a hacer la PAU y con la nota veo qué me puede gustar más", resume entre apuntes ante la llamada de Quincemil.

El curso lo resume como una carrera de obstáculos, pero que todo parte de la organización personal de cada uno. "La primera evaluación fue lo más difícil del curso. Las dos siguientes pasaron muy rápido y no me exigieron tanto. Hacía vida normal yendo al gimnasio y a entrenar al fútbol. En las semanas de exámenes igual no iba un día a entrenar, mi entrenador lo entendía y me apoyaba, era por mala organización mía, si te organizas bien puedes hacer tu vida y aprobar todo. Aprobar es fácil, igual si quieres sacar nota sí que te tienes que sacrificar más en ámbitos extraescolares", recuerda.

"No tengo presión porque no sé lo que voy a hacer y no tengo que perseguir una nota en específico para entrar a lo que quiero, simplemente voy a dar lo máximo de mi. Los nervios empezarán el día antes y antes de los exámenes, no me preocupan, es natural" Gael Pouso, estudiante que prepara la PAU

¿Presión? La justa y necesaria. "No tengo presión porque no sé lo que voy a hacer y no tengo que perseguir una nota en específico para entrar a lo que quiero, simplemente voy a dar lo máximo de mi. Los nervios empezarán el día antes y antes de los exámenes, no me preocupan, es natural", dice.

Este año se inicia un nuevo modelo para que los alumnos han ido recibiendo instrucciones y premisas durante todo el año. "Creo que este año al ser el primero van a ser lo más simples posibles ya que si lo cambian y además lo hacen complejo se nos complicaría demasiado respecto a otros años. Yo creo que serán un modelo de prueba para los siguientes años. Estoy preparando los exámenes con ayuda de Chat GPT ya que me ayuda a organizar mi día y lo que tengo que estudiar cada día. Le dije las asignaturas que tengo, los días que me faltan y cómo las llevo y me hizo un horario personalizado en función de cómo llevo la asignatura, cuántos temas me faltan, cuántos días me quedan, etc. Dependiendo del día voy preparando asignaturas para ir igualándolas para el día de la PAU".

Su verano va a tener también un componente de ocio. "Voy a hacer el camino de Santiago y voy a Cerdeña con mis amigos de clase. Tenemos el vuelo el día de la PAU extraordinaria, entonces tenemos que hacer bien la ordinaria sí o sí", responde entre risas.

Los estudiantes han combinado su actividad académica con su vida personal. Cedida.

"Iré viendo más o menos según la nota que saque"

El valor numérico es el que determinará el futuro de muchos de estos estudiantes. Saber ya de antemano qué quieres estudiar condiciona sin duda, pero es algo que no le sucede a Daniel Prado. "Aún no sé lo que quiero estudiar y voy a decidir viendo más o menos la nota que saque, cuando salgan las notas y vea las notas de corte, hablaré con mis padres y elegiré lo que más me motive", confirma a pregunta de Quincemil.

Este curso fue llevadero, de más complicado a más sencillo. "Al principio del curso vas un poco apurado pero después o por lo menos en mi caso te vas acomodando y relajando, cumpliendo con el calendario y sabiendo que es un curso más corto", responde.

¿Miedo? Ninguno. "A los exámenes no creo que les tenga mucho miedo. En la mayoría de las asignaturas llevamos preparándolo todo el curso, adaptándonos a los tiempos y a la estructura que tiene el examen, por lo que lo veo como si fuesen unos exámenes más".

Si Gael tiraba de Chat GPT, Prado recurre a la ayuda audiovisual. "Los voy a preparar viendo algunos videos y repasando algunos apuntes que nos dieron los profesores durante el curso", comenta.

El verano le trae en el horizonte "mucha fiesta y algún viaje para disfrutar que nos lo merecemos" junto a sus amigos.

"Los nervios los he ido llevando un poco mal"

Flavia también estudia en el IES Puga Ramón y tiene más claro que sus compañeros su camino. Ella quiere "estudiar mecicina para especializarme en cirugía. Necesito aproxidamente un trece para llegar", explica a preguntas de Quincemil. Su idea es seguir en Galicia: "Si entro, tengo pensado estudiarlo en Santiago para no irme tan lejos de casa".

Con respecto al año de estudios, lo relata como "un año super difícil, con muy pocos descansos y muy duro. A parte, yo soy muy autoexigente con el tema estudios, entonces los nervios los he ido llevando un poco mal pero menos mal que los míos también me han comprendido".

¿Que se va a encontrar? "Pienso que los exámenes no se van a salir mucho del marco de lo practicado en clase salvo matemáticas, que es lo que me parece más suerte lo que te puede caer. Los estoy preparando igual que durante el curso, estudiando el temario y haciendo algunos examenes de otros años".

El verano tiene buena pinta pero todavía está cocinándose para Flavia: "No está pulido de todo por ahora, tengo organizado un viaje a Mallorca con una amiga pero no será el único plan que haga".

"La selectividad se va a hacer fácil en comparación con lo que tuvimos"

En el IES Rafael Dieste también se ha formado Alejandro Jiménez, que tiene muy claro que su camino va enfocado al deporte, bien sea a través de FP o de INEF. "Quiero estudiar un ciclo superior de deporte y alimentación, sin embargo, voy a intentar hacer la PAU, por si sale bien y me da la nota para la carrera de CAFYD. Es un 10,36 de nota de corte", explica repasando algunos apuntes a preguntas de Quincemil.

"En Bachillerato, sobre todo en este segundo curso, no tiene comparación con primero, el nivel aumenta una barbaridad, se nota un cambio extremo, sobre todo en el poco tiempo de preparación para cada examen. A pesar de eso, siento que el instituto nos ha preparado con mucho nivel y que la selectividad se va a hacer fácil en comparación con la preparación que tuvimos", confirma.

Eso sí, su futuro a corto plazo también pasa por desconectar. "Tenga una buena nota o no, vamos a disfrutar un poco del verano, un par de viajes y a organizar un poco el año que viene en todo", concluye con muchos planes e ideas en la cabeza que una serie de exámenes no le impedirán ejecutar y que marcarán su vida.

Un momento de una de las graduaciones de estas fechas en el IES Rafael Dieste. Cedida.

"Son exámenes como llevo haciendo todo el año"

Desde el IES Salvador de Madariaga otro alumno que se examinará, Luis López, es un rostro tranquilo por lo que se viene por delante. "La verdad, no sé aún qué voy a hacer, lo iré decidiendo, pero seguro que algo relacionado con las matemáticas que es lo que más me gusta", confiesa a preguntas de Quincemil este estudiante que tiene previsto cursar la carrera "En A Coruña o en Santiago".

Sobre el curso, mantiene el semblante serio al responder. "Hay exigencia si necesitas sacar buenas notas, pero para aprobar me pareció fácil, salvo algunas asignaturas como Física. Presión y nervios, ninguno", indica.

Lo que viene por delante no difiere a lo que lleva haciendo los últimos meses. "Presión y nervios ningunos, son exámenes como llevo haciendo todo el año".

¿Cómo se prepara la PAU? "Como los exámenes a lo largo del curso, estudiando lo dado durante el año, no tiene más secreto. Controlando los nervios, repasando, fijando conceptos y teniendo claro qué contestar", recita como si se tratara de un profesional de examinarse.

Eso sí, tiene claro cómo va a disfrutar. "Este verano me voy de Interrail por Europa. Tengo ganas de hacer ese viaje", dice con una sonrisa.

"Nunca he sido de estudiar con antelación y eso pasa factura ahora"

Martín Morrogh-Bernard también tiene que enfrentarse a un examen diferente, para el que los nervios los tiene controlados pero lógicamente la incertidumbre de lo desconocido le condiciona. "También me gustaría estudiar Matemáticas, pero viendo que la nota de corte está en un 12,6, pues lo veo complicado, pero estoy intentando estudiar lo máximo posible para ver si hay suerte", confiesa a Quincemil. "Pretendo irme a Santiago como Luis. Tengo ganas de ser un poco más independiente y de empezar la vida universitaria, que tiene muy buena pinta", comenta entre risas.

Con respecto a su curso, confirma la tendencia del resto de entrevistados. "Segundo es mucho más complicado que Primero, pero con un poco de organización más y estudio se saca bien dentro de lo que cabe. Eso sí, si alguien está dudando entre escoger Física o no, yo le recomendaría que hiciera otra optativa como Dibujo o Tecnología, que pondera en la mayoría de las carreras y son bastante más fáciles", aconseja a los futuros estudiantes.

Con respecto al proceso de Selectividad, reconoce que "si, tengo su miedo. Nunca he sido de estudiar con mucha antelación y eso pasa factura ahora".

Eso si, el verano, no va a ser para aburrirse. "Espero que sea el mejor de mi vida, por lo menos hasta ahora. La mayoría de edad hay que disfrutarla y aprovechar y estar con los amigos de toda la vida", concluye.

"Van a ser complicados pero no mucho más que los globales del instituto"

En el IES Eusebio da Guarda se formó Diego Gracia. Este coruñés quiere estudiar Ingeniería Industrial, o bien en Vigo o en la Politécnica de Oporto. Tendrá que estar atento, porque su nota de corte oscilará entre el 7 y el 11. "He llevado el año bastante bien sin demasiadas preocupaciones, salvo en la segunda evaluación que sí que tenía algo más de estrés y tuve que faltar a algún entrenamiento. La mayoría de asignaturas se me han dado bien, y eso que curso el bachiller científico. La única que se me atravesó es Matemáticas II que sí que creo que es más complicada", relata a pregunta de Quincemil.

"Este año quiero hacer el Interrail con mis amigos a finales de junio. También voy a ir a la Costa Azul de Francia con ellos en agosto y por último al Algarve a principios de septiembre, Albufeira, y por supuesto el tiempo que esté en A Coruña a disfrutar que es un verano para recargar pilas" Diego Gracia, estudiante que va a hacer la PAU

Sobre lo que se va a encontrar en unas semanas, Gracia indica que "creo que los exámenes PAU van a ser complicados pero no mucho más que los globales del instituto así que estoy bastante tranquilo". Para el proceso de prepararlos, prefiere el ensayo-error que la memorización. "Los prepararé poco a poco haciendo exámenes de distintos años de ABAU".

Una vez acabados los exámenes, tiene claro que te toca desconectar. "Este año quiero hacer el Interrail con mis amigos a finales de junio. También voy a ir a la Costa Azul de Francia (Niza Mónaco Antibes) con ellos en agosto y por último al Algarve a principios de septiembre, Albufeira, y por supuesto el tiempo que esté en A Coruña a disfrutar que es un verano para recargar pilas", dice con una mirada de ilusión por lo que se le presenta por delante.