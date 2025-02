La conexión de A Coruña con Kazajistán: formación, investigación y desarrollo urbano

¿Qué hace un coruñés en Asia Central, en el noveno país más extenso del mundo? Hasta Kazajistán, la última de las repúblicas soviéticas en declararse independiente (1991), llegará en marzo la Universidade da Coruña (UDC) con la experiencia en investigación y colaboración internacional del profesor e investigador Ricardo García Mira.

La estancia de un mes que tendrá García Mira en Kazajistán reforzará la presencia internacional que en los últimos años ha tenido el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) de la UDC, donde el profesor ha estado durante 25 años al frente del grupo Persona Ambiente (hoy dirigido por Cristina García Fontán) y en el que ahora forma parte del Laboratorio de Psicología Social. Aterrizará en el país asiático en calidad de catedrático invitado.

"Estar en Kazajistán es un desafío", asegura García Mira. "Es un país con gran potencial económico vinculado a sus minas de cobre, plomo, plata y zinc. Pero esta actividad es dañina para el aire y su gobierno es sensible. Para luchar contra esta contaminación obteniendo recursos de la Unión Europea, su gobierno invierte en formar a sus investigadores en proyectos que sean más protectores con el medio ambiente", explica el profesor para apuntar la actividad que llevará a cabo en el país.

El investigador se instalará en la ciudad de Öskemen, en la parte oriental del país. Allí, en la East Kazakhstan Technical University (EKTU), desarrollará "labores de capacitación" con personal docente e investigador y con estudiantes de doctorado y máster. Este es el cometido de la figura del catedrático invitado, para el que ha sido elegido García Mira por el Ministerio de Ciencia y Educación Superior kazajo, el único español.

"La meta principal es formar profesionales que puedan ser exitosos. Kazajistán necesita investigadores colaboradores cualificados y nosotros desde el Citeec exportamos nuestro know how, que ellos necesitan para sacar proyectos adelante y resolver problemas en ámbitos como la transición energética y el desarrollo urbano aplicando criterios sociales", detalla García Mira. "El grupo tiene una interdisciplinaridad que favorece nuestra reputación, derivada de nuestra sensibilidad con aplicación en programas de transformación en ciudades".

Una vocación investigadora

El profesor e investigador coruñés tiene una experiencia de casi veinte años de colaboración en distintos programas de la UE, como el Horizon Europe, con el que el centro de la UDC ha participado en nueve proyectos de investigación e innovación. También fue diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de A Coruña y portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Transición Ecológica.

"Exportamos nuestro 'know how' a Kazajistán para que saquen proyectos adelante y resuelvan problemas en ámbitos como la transición energética y el desarrollo urbano aplicando criterios sociales" Ricardo García Mira, investigador del Citeec de la UDC

La carrera investigadora de Ricardo García Mira es fruto de una vocación que tuvo su impulso culminante en 1991, cuando en la Universidad de Surrey (Inglaterra) realizaba una estancia para preparar su tesis doctoral. "Allí pude conocer lo bien que trabajaban los investigadores ingleses y aprendí a convivir con ellos. Me marcó y enseguida me asocié a la International Association of People-Environment Studies".

Este organismo cuenta con varias redes de investigación, una de ellas, la de Sostenibilidad, coordinada por García Mira y García Fontán en el Citeec, con la que establecen relaciones internacionales para abordar problemas desde diferentes perspectivas, como la ciencia política, la sociología o, últimamente, la inteligencia artificial.