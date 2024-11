'Querida nai', la carta con la que alumnos de Ribeira (A Coruña) dan visibilidad al 25N

Este lunes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre para luchar por la erradicación de la violencia machista y exigir instrumentos que terminen con ella. Son numerosas las instituciones que tienen previstos actos con este motivo, pero también hay centros educativos en los que profesores y alumnado se vuelcan con la causa a través de distintas iniciativas.

Uno de esos centros educativos ha sido el Colegio Galaxia de Ribeira, donde el alumnado de tercero de la ESO ha versionado una famosa campaña noruega contra el machismo que se llegó a hacer viral en 2015. La versión nórdica llevaba por nombre Querido Papá, mientras que la gallega se titula Querida Nai.

A través de la imagen central de uno de los alumnos, se relata una carta que el joven le "envía" a su madre, contando varias fases de su vida, desde antes incluso de nacer. "Querida nai, esta carta non é fácil de escribir, pero teño un peso que necesito soltar", comienza el vídeo.

La primera referencia al machismo llega cuando se habla de los insultos que reciben las mujeres, en este caso todavía niñas, con el joven diciendo que "ao principio quizais cale, ou seguramente ría para non ser o raro do grupo".

Tras relatar las primeras experiencias amorosas y sexuales, el joven pide ayuda y consejo a su madre: "nai, ensíname a ver ás persoas co mesmo respecto que te vexo eu a ti. Nai, axúdame a entender o que senten moitas mulleres, para así poder entendelas", para terminar el vídeo con dos frases contundentes: "e que o maior todos os meus problemas non sexa sentirme coma un deses homes. Querida nai, teño medo do que me podo chegar a converter".