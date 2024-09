Personal de la Escuela de Música de A Coruña se concentra para pedir una gestión directa

El personal de la Escuela Municipal de Música de A Coruña ha salido este miércoles a la calle para protestar y denunciar la situación que se vive en el centro. La escuela se encuentra gestionada en la actualidad por el Consorcio para la Promoción de la Música, pero el profesorado reivindica que sea el Concello quien asuma la gestión directa.

Desde el centro denuncian que no tienen presupuesto propio ni autonomía en su funcionamiento, algo que han salido a reivindicar frente al edificio donde dan clase, sin importar la adversidad de la climatología en la tarde de este miércoles. Las siguientes movilizaciones se realizarán el jueves 3 de octubre a las 11:30 delante del Consorcio para la Promoción de la Música (calle Riazor, 8); el miércoles 9 a la misma hora delante del centro y el miércoles 16 también a las 11:30 frente al ayuntamiento en la plaza de María Pita.

La mala climatología no ha impedido que el profesorado del centro saliera a la calle a reivindicar sus problemas pic.twitter.com/MOImRfSDFf — Quincemil (@quincemil15000) September 25, 2024

La plantilla denuncia que para cualquier arreglo, gestión o adquisición depende del Consorcio de la Música. La EMM pertenece al Concello pero se gestiona a través del Consorcio mediante un contrato-convenio que "neste momento está coa prórroga rematada", ha explicado esta mañana el representante de la CIG.

Denuncia que la representación legal de la plantilla y la CIG hicieron gestiones el año pasado para que el presupuesto del Concello destinase 250.000 euros para cubrir las necesidades del centro en 2024: "No pacto político BNG-PSOE recóllese dita cantidade, pero logo ao executarse polo Goberno local ditos orzamentos, non chega á escola, sendo desviada para outros fins no Consorcio".