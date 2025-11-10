Así se iluminó la fachada del Banco Pastor de A Coruña para celebrar sus 100 años de historia

El edificio del Banco Pastor de A Coruña estuvo este domingo de aniversario.Y no fue cualquier aniversario. El primer rascacielos de España cumplía 100 años y había que celebrarlo como se merece. Por ello, en la tarde de este domingo, el inmueble se tiñó de color y mostró en su fachada el número 100.

Los coruñeses que ayer por la tarde paseaban por los Cantones pudieron observar este espectáculo lumínico que sorprendió a muchos. El rojo corporativo del Banco Santander tiñó la fachada del que fue el primer edificio más alto de Galicia y de España.

#Coruña - El edificio 🏢 del Banco Pastor cumple hoy 100 años 🎂 y así se ilumina su fachada para celebrarlo 🍾🥂 pic.twitter.com/X1ZvgfzITJ — Eloy TP (@EloyTP) November 9, 2025

Inspirado en las construcciones de Chicago, este edificio fue obra de Antonio Tenreiro, Peregrín Estellés y Emilio Moya.La construcción fue encargada por Pedro Barrié de la Maza y por Ricardo Rodríguez Pastor, propietario del Banco Pastor. El resultado fue un edificio de aspecto robusto y sólido que destacaba, sobre todo, por su altura.

Según una investigación reciente de Elías de la Puente, su estructura se apoya en un sistema de pozos huecos de hormigón, y no en pilotes de madera, como se había creído hasta hace poco.

Cuando el Banco Pastor volvió a crecer en 1959, la ampliación del edificio sí recurrió a pilotes de madera. Aquel detalle técnico acabaría alimentando una de las leyendas urbanas más curiosas de A Coruña: la de los “fantasmas del Banco Pastor”.

Durante años, muchos aseguraban escuchar ruidos extraños procedentes del interior del inmueble. Pero la explicación era mucho más terrenal: el sonido provenía de la propia madera, que crujía con los cambios de temperatura y humedad.

Hoy, casi un siglo después, el edificio sigue siendo uno de los grandes iconos del urbanismo coruñés. Situado frente a los jardines de Méndez Núñez y en pleno corazón de Los Cantones, continúa imponiéndose como una pieza clave del paisaje del centro histórico.