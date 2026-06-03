Los secretos de la piedra que pisas en Santiago: así se conserva el espectacular suelo compostelano

No hay sensación igual para el peregrino a la de pisar la praza do Obradoiro. Llegar al corazón de Santiago de Compostela tras un largo recorrido llena de alivio y felicidad a quien cruza una meta situada, además, en un enclave privilegiado: los cuatro laterales los marcan la Catedral de Santiago, el Hostal dos Reis Católicos, el Pazo de Raxoi y el Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Cuatro edificios en los que se recrea la vista que, no obstante, también debería bajarse al suelo. Y es que cada una de las "piedras" de la plaza forman parte de los más de 60.000 metros cuadrados de enlosado de la ciudad histórica intramuros, una superficie cuidada al detalle gracias a A pedra que pisas, el programa que lleva desde 2008 manteniendo a punto los pavimentos compostelanos.

"Lo pusimos en marcha desde el Consorcio de Santiago cuando nadie hablaba de mantenimiento. Hoy en día ya sabemos que es una de las claves incluso del ahorro del gasto público en la gestión del espacio público", explica Ángel Panero, arquitecto de la oficina técnica del Consorcio de Santiago, sobre el cuidado de estas losas de granito que en algunas zonas de la ciudad alcanzan los 20 centímetros de espesor.

Esto permite evitar gastos en la sustitución de losas originales, que son piedras monumentales, por otras de menor calidad que no funcionan bien a medio y largo plazo. Pero también cuidar el patrimonio de una ciudad que recibe cada año la visita de miles de personas y que, muchas veces sin quererlo, maltrata su suelo.

A pedra que pisas comenzó con la formación de los canteros y la recopilación de información de los pavimentos, muy singulares, para comprender mejor cómo tratar estas losas. Las tareas de mantenimiento consisten fundamentalmente en nivelar las piedras que se mueven, aunque en ocasiones también debe sustituir algunas dañadas o arreglarlas tras actos incívicos.

Unos trabajos de los que se ocupa personal especializado de tres o cuatro empresas que han tenido de su mano la licitación anual del mantenimiento de los pavimentos de la ciudad histórica. Este año, disponen de 200.000 euros para tener a punto todas las piedras de la zona histórica compostelana.

¿Por qué se dañan las piedras?

Los daños más significativos de las piedras se producen por cargas excesivas debido al paso de vehículos a motor. "Cuando entran camiones, furgonetas o incluso grúas de obra se producen puntualmente daños en estas piedras. Suelen ser hundimientos que se van agravando con el paso de otros vehículos o la lluvia, aunque a veces también se llegan a partir", explica Ángel Panero.

La lluvia también puede afectar. "Estas piedras están asentadas directamente sobre un subsuelo de arcilla, en algunos casos de rocas, por lo que hay cierta relación con el movimiento de las aguas subterráneas, sobre todo cuando llueve mucho", señala Panero, que añade que también hay patologías vinculadas a la rotura de alguna arqueta, que genera lavado de tierra y asientos, de forma que las losas quedan en el aire y caen.

"Las losas miden más o menos medio metro cuadrado, hay algunas que son muy grandes. Calculamos que hay unas 200.000 y hay que pensar que cada una es un jornal de trabajo de un cantero: en origen, cuando se extraía la piedra, había que labrarle cinco caras, porque la que queda oculta contra la tierra se dejaba tosca" Ángel Panero, arquitecto de la oficina técnica del Consorcio de Santiago

La causa principal del deterioro de este material, por tanto, son la cargas excesivas agravadas por el agua. El arquitecto señala que los canteros las reparan nivelándolas de nuevo o, en el caso de que rompan, pegándolas para poder reutilizarlas al ser unas piezas tan grandes.

Los daños en el pavimento son más habituales en zonas en las que hay más tráfico, con giros, frenazos o acelerones. El equipo encargado de la conservación clasifica la urgencia de los trabajos, priorizando aquellos que pueden provocar accidentes a las personas. Algunas de estas intervenciones se realizan tras recibir, por correo electrónico, el aviso de ciudadanos que facilitan información al respecto.

Hay algunas áreas, sin embargo, que siempre requieren más atención, precisamente por el paso de vehículos. Estos trabajos están programados y requieren más organización, ya que a menudo hay que cortar el tráfico en las zonas de carga y descarga, por ejemplo, durante unas dos semanas, lo que requiere la colaboración de la Policía Local.

El tercer caso son las recurrentes, actuaciones que no conllevan riesgo de accidentes ni cortes de tráfico que se hacen cuando no hay otra prioritaria.

Las losas do Obradoiro

Santiago tiene cuatro tipos de pavimento en la ciudad histórica. El dominante es el de grandes losas, que son las que tienen medio metro cuadrado, 20 centímetros de espesor y una cara oculta similar a una muela. "Es una pieza monumental, muy rara de encontrar en otros centros históricos: en otros lados, es el material con el que se hacen palacios. Nosotros lo tenemos en el suelo, lo que es indicativo de que es eminentemente gallego", explica Panero.

"Las losas miden más o menos medio metro cuadrado, hay algunas que son muy grandes. Calculamos que hay unas 200.000 y hay que pensar que cada una es un jornal de trabajo de un cantero: en origen, cuando se extraía la piedra, había que labrarle cinco caras, porque la que queda oculta contra la tierra se dejaba tosca", explica el arquitecto a Quincemil.

Esto permitió, además, ir dibujando las calles de la ciudad, colocando las losas para que formasen una especie de "cunca" por la que pasa el agua cuando llueve: "Por eso vemos ríos en las calles de Santiago".

Una de las grandes losas que forman el pavimento de Santiago. Cedida

Un segundo tipo serían las chapas, piedras esquitos de tres o cuatro centímetros que van planas sobre el suelo. La chapa cuña, por otro lado, es ligeramente más ancha y se coloca con el lado estrecho a la vista y el largo sobre la base. El cuarto tipo serían los adoquinados, cada vez menos visibles en la calles de la ciudad.

La praza do Obradoiro tiene dos tipos de estos acabados: las losas, en contacto con la Catedral y otros edificios, y la chapa plana, que rellena los cuarterones. Esta última actuación se efectuó en la segunda mitad del siglo pasado y genera problemas, ya que la chapa, al tener poco espesor, recibe grandes cargas que hacen que se mueva con relativa facilidad.

"Una vez se mueven, quedan sueltas. Y ahí aparece un fenómeno sorprendente que es muy grave. Cuando se extrae una de estas chapas planas empieza a generarse un charco y se extiende el bache: algunos de los peregrinos que llegan y se encuentran una piedra suelta se la llevan como recuerdo", lamenta el arquitecto de la oficina técnica del Consorcio de Santiago.

Un acto incívico que genera un gran daño al suelo compostelano, que también sufre en ocasiones pintadas o pequeños grafitis. Ángel Panero, además, considera que el tren turístico debería tener su salida en otra zona, ya que al estar de forma habitual en la plaza do Obradoiro, donde gira, genera "daños extraordinarios" sobre la chapa.

Trabajos en el enlosado de Santiago de Compostela. Cedida

El uso de los edificios de la zona, además, hace que habitualmente pasen vehículos que generan grandes cargas sobre el suelo, a los que se añaden las grúas o montaje de andamios de posibles obras. Una circunstancia a la que se suma la celebración de grandes eventos, que acarrea la entrada de vehículos de mucho peso: se han llegado a hacer presentaciones de autobuses para poder tener la foto corporativa en el Obradoiro.

Unos daños contra los que los canteros luchan con una intervención programada después de la Ascensión, de cara a preparar la temporada de verano en una zona muy turística. La praza do Obradoiro recibe cada año la llegada de miles de visitantes y es, sin duda, una de las más transitadas a nivel nacional.

La base para una ciudad histórica con mejores servicios

El mantenimiento de las piedras de la ciudad histórica tiene, además, repercusión directa sobre la vida de los vecinos. Santiago tiene en marcha un proyecto para evitar el tráfico pesado en esta zona, mediante el que se establecerá un centro que actuará como sumidero de suministros desde el que, con vehículos eléctricos de peso controlado, iniciar el reparto a las tiendas o incluso la recogida de basuras.

Esto permitiría evitar daños "importantes y recurrentes", así como simplificar la gestión de mercancías en la ciudad histórica y paliar las molestias. Precisamente, la portavoz municipal Míriam Louzao informó el lunes tras la Xunta de Goberno Local que el Consorcio de Santiago ya entró la obra para el Centro Logístico de Provisión y Distribución de Mercancías, que gestionará MercaGalicia.

Otro proyecto que está en marcha, aunque menos desarrollado, es la renovación de las infraestructuras urbanas de la ciudad histórica.

"La rehabilitación de las viviendas es muy buena. Hay muchos edificios rehabilitados, pero no podemos olvidar que la habitabilidad de estas viviendas, el confort o la productividad y competitividad dependen de las infraestructuras y de los servicios urbanos", señala Panero, en referencia a la fibra óptica y el suministro de agua, electricidad o saneamiento.

Estos tres proyectos (mantenimiento de pavimentos, control del tráfico pesado y renovación de infraestructuras) van de la mano, aunque el último es el que necesita un empujón mayor: "Las infraestructuras urbanas en la ciudad histórica de Santiago son lo más antiguo y ineficaz que tenemos, y lo que más urgentemente requiere renovación si queremos mantener la habitabilidad, el confort, la competitividad o la productividad".

El mantenimiento como pilar de una ciudad

Ángel Panero reivindica el mantenimiento de las ciudades como algo fundamental. "En las ciudades históricas se está hablando siempre de rehabilitación y a veces olvidamos que lo que realmente garantiza la conservación y el ritmo de transformación es el hábito del mantenimiento, que también garantiza que se haga a precios razonables", señala el arquitecto.

"Esto lo saben bien los que tienen carpinterías de madera: cada cinco o seis años hay que hacer mantenimiento, porque si dejan pasar 15 habrá un momento en el que la carpintería ya no se puede mantener y hay que hacer una nueva, con un coste muy superior", agrega Panero, que recuerda que ellos comenzaron hace casi 20 años con A pedra que pisas.

El arquitecto recuerda además la importancia de las infraestructuras y la forma en la que se gestionan las cargas en las ciudades históricas, señalando que naturalizar los pavimentos podría proporcionar servicios muy importantes para el bienestar y para la salud de los seres humanos.