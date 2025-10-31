Cantigas e Agarimos, más de cien años transmitiendo la cultura gallega en Santiago

A comienzos del siglo pasado, en 1921, Enrique Sánchez Guerra y Bernardo del Río Parada fundaron, junto con supervivientes de la epidemia gripal de 1918, el coro Cantigas e Agarimos, antecedente del ya desaparecido coro Queixume dos Pinos. Un siglo más tarde, es una de las agrupaciones más antiguas de Galicia y una de las piezas imprescindibles de Santiago.

Cantigas e Agarimos nació hace un siglo, bajo el paraguas de las Irmandades da Fala en Santiago con un claro componente de tipo nacionalista y de reivindicación de la cultura gallega. Su labor por preservar la cultura de Galicia, hasta en época franquista donde estaba totalmente prohibido y perseguido, la lleva a ser una agrupación crucial para la preservación de nuestra música, danza y repertorio tradicionales.

Cantigas e Agarimos nació en 1921 Quincemil

Gracias al Grupo de Teatro Galego de Cantigas Agarimos, ahora ya extinto, Galicia vio por primera vez en escena la obra Os vellos non deben namorarse.

La representación de la obra teatral de Castelao formaba parte de la programación de las fiestas del Apóstol de 1961. El día más importante, el 25 de julio, la Praza da Quintana fue el escenario para estrenar una obra de teatro de enorme importancia para entender la evolución del teatro gallego durante el siglo pasado y hasta la actualidad.

La trayectoria de Cantigas está acreditada con numerosos premios en innumerables festivales y certámenes, tanto a nivel gallego y nacional como internacional, desde Francia, Alemania hasta Japón o Estados Unidos. Su trabajo también aparece reflejado en películas como La casa de la Troya o El Bosque animado, y también tienen colaborado con grupos musicales de gran relevancia como Milladoiro ou Berrogüeto.

Más de 350 alumnos

En la actualidad, Cantigas e Agarimos está formada por su escuela, en la que hay más de 350 alumnos y alumnas de todas las edades, y por las secciones oficiales. Estas secciones se dividen en cuatro subsecciones: pandereta, baile, instrumental y coro.

Hasta hace poco, el coro de la agrupación estuvo dirigido por Xaquín Xesteira, miembro del emblemático grupo Treixadura. Hace un mes, su hijo, Roi Xesteira, cogió la dirección.

La reivindicación cultura sigue estando muy presente en la actualidad. Es el caso de Noa Insua, miembro de Cantigas e Agarimos desde los tres años y que, junto con su hermana Iria, fue apuntada por sus padres por una afinidad ideológica.

Noa Insua, miembro de Cantigas e Agarimos, antes del ensayo de la gala de este domingo Quincemil

“É importante tamén que Cantigas é un espazo de socialización. Hai moita xente que non ten un vínculo identitario ou ideolóxico destas características, pero asisten a aulas de baile galego, moitas veces desde a infancia, por ser un espazo seguro e de socialización. Ademais, o baile sempre axuda en termos deportivos a manterse en forma física”, aclara Noa.

Noa comenzó en el 2004 y sigue a día de hoy. “Cando era pequeniña, con tres ou catro anos, comecei con baile e pandeireta. Despois, cando estaba a estudar a ESO, decidín apuntarme tamén a gaita e comezar a tocala. Agora mesmo son gaiteira no grupo oficial de Cantigas, na sección instrumental”.

Además, hasta hace un año, también dio clases de baile gallego a los más pequeños y a varios grupos de adultos en la escuela de Cantigas.

La música y el baile es una parte fundamental para las actuaciones que realizan las asociaciones folclóricas, pero hay otra pieza que nunca falta: el vestuario. Noa comenta la importante inversión que realizan desde Cantigas e Agarimos, constantemente, en relación al vestuario.

Parte del vestuario de Cantigas e Agarimos Quincemil

“Moitas de nós temos roupa propia, pero para as actuacións normalmente o que adoitamos vestir é roupa da agrupación. Hai un investimento económico constante para crear novos traxes, novo vestiario e poder lucilos nas actuacións".

Una de las claves de la agrupación, para Noa, es que “Cantigas e Agarimos foi adaptándose aos tempos, respondendo a necesidades sociais que existían, existen e existirán, tanto en termos de formación como de socialización”.

"Siempre en la vida social y cultural de Compostela"

Santiago cuenta con casi una cuarentena de grupos y asociaciones folclóricas, de pequeña o gran escala, todas reman para seguir preservando y transmitiendo la tradición de Galicia.

“O feito de que sexa de Santiago non nos fai únicos, hai outras asociacións que fan labores semellantes. Iso si, Cantigas é unhas das asociacións a nivel galego con máis antigüidade e o seu é un dos catro coros históricos que existen en Galicia”, aclara Noa.

Cantigas e Agarimos está muy presente en las actividades que se pueden disfrutar en Santiago, desde las fiestas de la Ascención o el Apóstol, a actuaciones de Navidad. “Cantigas intenta estar sempre na vida social e cultural da vida de Compostela”, comenta Noa.

Miembros de Cantigas e Agarimos ensañando la actuación de este domingo Quincemil

Las fiestas del Apóstol no se podrían entender sin la celebración de las Xornadas do Folclore Galego, un evento anual de gran relevancia para la ciudad que organizan desde el Concello y agrupaciones folclóricas de Santiago, entre ellas Cantigas e Agarimos.

Como explica Noa, antes se trataba de una competición entre asociaciones folclóricas gallegas en la que había premios muy cotizados, “pero non só se trataba dos premios económicos, tamén do plano simbólico e do prestixio galego de ser un grupo que gañaba o primeiro, o segundo ou ata o terceiro premio das Xornadas do Folclore”.

A día de hoy ya perdió ese matiz de concurso y ahora es más un certamen que llena la plaza de la Quintana de música y baile tradicional de agrupaciones compostelanas. “A día de hoxe para nós é unha das actuacións máis importantes do ano”, añade Noa.

Baile y música para conmemorar a Ruth Matilda Anderson

Este domingo 2 de noviembre la agrupación homenajeará a la fotógrafa Ruth Matilda Anderson. La estadounidense viajó a Galicia hasta en dos ocasiones, en 1924 y en 1926, donde llegó a tomar más de 5.000 fotografías, convirtiéndose en el trabajo documental y etnográfico más importante y jamás realizado sobre Galicia.

La idea surgió por parte de Pedro Brañas, director artístico de la sección oficial de baile de Cantigas.

Cantigas e Agarimos ofrecerá un espectáculo único en el Auditorio de Galicia donde mezclará música, baile, diálogos procedentes de las cartas y del diario de Anderson y sus fotografías.

El evento cuenta con la ayuda de la cooperativa gallega Illa Bufarda, que realizó todas las fotografías y vídeos que el público podrá observar durante el transcurso de la gala, así como la parte técnica de la producción.

“Sempre é complicado xuntar tal cantidade de xente para participar, porque estamos a falar de todas as seccións de Cantigas, ou sexa, o coro, o grupo instrumental, as pandeireteiras e o grupo oficial de baile”, subraya Noa. “Foi un investimento económico importante, polo que agardamos que teña boa acollida e o público goce”.

Este homenaje visual y emocional dará comienzo a las 20:00 horas y quedan pocas entradas, pero todavía se pueden comprar en ataquilla.com.