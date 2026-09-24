A Coruña acerca la ciencia nuclear al público con talleres, charlas y encuentros en bares

A Coruña acogerá en octubre la 52ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), un encuentro que reunirá a expertos del sector nuclear y que contará también con un programa de actividades abiertas y gratuitas para acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía. La programación divulgativa comenzará el lunes 5 de octubre y se prolongará durante los días siguientes con propuestas para diferentes edades y perfiles.

El programa incluye talleres científicos para estudiantes de secundaria, actividades dirigidas a alumnos de Primaria, una charla sobre desinformación científica, encuentros informales sobre energía nuclear en un bar y un curso específico para profesores sobre nuevas herramientas educativas e inteligencia artificial.

La organización busca así aprovechar la celebración de la reunión anual para sacar parte de sus contenidos fuera del ámbito estrictamente profesional y acercar a la sociedad conceptos relacionados con la energía nuclear, la tecnología y la ciencia. La SNE señala que estas actividades pretenden fomentar el interés por las disciplinas STEM y mostrar el papel que puede desempeñar la energía nuclear en un futuro "más sostenible y seguro".

Talleres científicos para alumnos de secundaria

Una de las primeras propuestas serán los talleres STEM dirigidos a alumnos de los últimos cursos de Educación Secundaria. Las sesiones se celebrarán los días 5 y 6 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en la Universidade da Coruña, concretamente en la Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos, en el Campus de Elviña.

Durante estas jornadas, los estudiantes podrán aproximarse a diferentes conceptos técnicos y científicos relacionados con la ciencia, la tecnología y la energía nuclear, dentro de una programación pensada para despertar su interés por las disciplinas STEM.

También habrá una actividad específicamente dirigida a estudiantes de Primaria. Women in Nuclear (WiN) Spain organizará el martes 6 de octubre el taller de mentoring "Vocaciones STEM" en el CEIP Labaca, situado en la rúa Juan Flórez.

La iniciativa reunirá a alumnos de sexto de Primaria de distintos centros educativos de A Coruña con profesionales junior y senior de empresas y organismos relacionados con el sector energético. El objetivo es que puedan conocer de primera mano diferentes experiencias profesionales y las distintas áreas de conocimiento que existen dentro del ámbito de la energía.

Una charla para aprender a distinguir ciencia de bulos

La divulgación también llegará al público general con la charla "Ciencia contra la desinformación", organizada por Women in Nuclear Spain. La actividad se celebrará el lunes 5 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas, en el MUNCYT de A Coruña.

La sesión estará protagonizada por Sonia Mato, doctora en Ingeniería de los Materiales por la Universidad de Manchester, que abordará las dificultades existentes a la hora de distinguir información científica rigurosa de mitos, bulos y pseudociencias.

La propuesta pretende acercar cuestiones como la energía nuclear, la radiación y la innovación tecnológica de una forma accesible, al tiempo que fomenta el pensamiento crítico entre personas con diferentes edades y niveles de formación.

Hablar de energía nuclear mientras se toma una caña

La programación también propone sacar la conversación científica de las aulas y los espacios académicos. Jóvenes Nucleares organizará en A Coruña una nueva edición de "La Ciencia es la Caña", un formato de charlas informales que traslada el debate sobre ciencia y energía nuclear al ambiente de un bar.

El encuentro tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 20:00 horas en el Ateneo, en la calle Reverendo P. José Álvarez Cabeza. La idea es combinar divulgación y conversación en un ambiente distendido, con la posibilidad de hablar sobre la actualidad del sector nuclear mientras los asistentes disfrutan de una caña.

Un curso gratuito para profesores sobre IA y educación

Los docentes también tendrán un papel destacado en esta edición de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. La organización ha preparado un curso presencial gratuito de diez horas lectivas dirigido a profesores de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de la provincia de A Coruña.

La formación está homologada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia y se desarrollará los días 5 y 6 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas.

El curso abordará distintas formas de captar la atención de los alumnos mediante trucos de magia y fenómenos aplicados a materias como la física, la química y las matemáticas. También se trabajará sobre las posibilidades de la inteligencia artificial como herramienta para el aula.

Las sesiones correrán a cargo de García Álvarez Gragera, experto en Inteligencia y Emociones en el Aula y doctor en Ciencias Experimentales y de las Matemáticas, y Eduardo Genini, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear (Red LANENT).