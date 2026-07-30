Inditex y la Universidade da Coruña investigarán el aprovechamiento textil de residuos cerveceros

Transformar residuos de la industria cervecera en materiales textiles sostenibles. Este es el objeto de un proyecto internacional de investigación que une a la Universidade da Coruña (UDC), la multinacional Inditex y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El protagonismo académico gallego lo asumirá el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (Citic) y la investigación estará financiada por Inditex a través del MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund, un programa promovido por la compañía en colaboración con el instituto de Massachusetts en el marco de MIT Global Seed Funds (Misti).

La iniciativa responde al objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en economía circular y sostenible aplicadas al sector textil. Bajo el título Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Téxtiles/Téxtís, el proyecto explorará nuevas vías para valorizar los residuos generados por la industria cervecera mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo.

El equipo investigador del Citic está formado por Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech. Por parte del MIT participa el investigador Emery Brown, que acaba de ser investido honoris causa por la UDC.

Los participantes mantuvieron este jueves una reunión de trabajo en el Citic para programar las primeras fases de la investigación, centradas en analizar el potencial del lúpulo como materia prima para el sector textil, tanto en el posible uso de sus fibras como en la obtención de teñidos naturales derivados de sus compuestos.

El MIT aportará su experiencia en materiales avanzados y análisis estadístico, mientras que Cosecha de Galicia, empresa que forma parte de la Corporación Hijos de Rivera, facilitará el acceso a la materia prima y colaborará en la validación de los desarrollos. Inditex, además de financiación, participará en la evaluación industrial de los nuevos materiales para analizar su potencial de aplicación en el ámbito textil.

Materias primas de alto valor añadido

El Citic explica que cada año "el cultivo y procesamiento del lúpulo para la elaboración de la cerveza genera una importante cantidad de restos vegetales que, en su mayoría, carecen de aprovechamiento". El proyecto conjunto, por tanto, pretende determinar si estos subproductos pueden convertirse en materias primas de alto valor añadido para la fabricación de fibras textiles o teñidos naturales.

El equipo investigador identificará los compuestos con potencial para aplicaciones textiles, desarrollará prototipos experimentales y evaluará su comportamiento y su impacto ambiental frente a materiales convencionales con el fin de analizar su viabilidad técnica e industrial.