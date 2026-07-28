La Universidade da Coruña logra más de seis millones de euros en ayudas para proyectos de investigación

La Universidade da Coruña ha conseguido una financiación de 6,3 millones de euros para 46 proyectos y 11 contratos predoctorales. Así lo han comunicado, de acuerdo con la propuesta de resolución provisional del procedimiento de concesión de ayudas 2025 a Proyectos de Generación de Conocimiento y actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Estas cifras duplican las del año anterior, cuando la Universidad había obtenido más de tres millones de euros para 27 proyectos. Suponen un incremento del 70,4 % en el número de proyectos y del 88 % en el importe respecto a la convocatoria de 2024, situando a la UDC muy por encima de cualquier registro previo.

Los centros de investigación concentran más de la mitad de la financiación obtenida y también la mayor parte de los contratos predoctorales (9 de los 11 concedidos en 2025).

Los centros de investigación de la UDC obtuvieron un total de 32 proyectos, de los cuales 11 corresponden al CITEEC, 9 al CICA, 8 al CITIC y 4 al CITENI. El resto de las iniciativas corresponden a facultades, escuelas y otros grupos de investigación.

El CITEEC, desde los residuos textiles hasta la ingeniería civil

El equipo investigador del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) obtuvo 11 Proyectos de Generación de Conocimiento en esta convocatoria.

Transformar residuos textiles no reciclables en morteros cementicios de alto valor y paneles con propiedades de aislamiento térmico y acústico es el objetivo de MORTEX, el proyecto liderado por Diego Carro López, del Grupo de Construcción (gCONS).

Por su parte, el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) impulsará dos iniciativas. José Anta Álvarez liderará CON4SUDS, centrada en el desarrollo de una nueva generación de pavimentos drenantes de hormigón para reducir el riesgo de inundaciones urbanas y mejorar la gestión sostenible del agua de lluvia. Andrea Muñoz Ibáñez encabezará T-FRACT, que investigará cómo se forman y propagan las fracturas por tracción en rocas sometidas a condiciones de presión, temperatura y fluidos similares a las del subsuelo.

En el ámbito de las estructuras, José Ángel Jurado Albarracín Martinón, del Grupo de Mecánica de Estructuras (GME), avanzará en nuevas metodologías de optimización aeroelástica de puentes de gran luz. Pablo Guindos Bretones, del Grupo de Estructuras Arquitectónicas (GEA), desarrollará un sistema de forjado compuesto de madera, acero y hormigón más ecológico, resistente, económico y eficiente.

La investigación en carreteras también estará representada por el Grupo de Carreteras, Geotecnia y Materiales (CGM), liderado por Ana María Rodríguez Pasandín, que desarrollará bioligantes obtenidos a partir de bioaceites residuales para sustituir el betún asfáltico empleado en mezclas bituminosas.

Otro de los proyectos financiados será ACHILLES, liderado por Xesús Nogueira Garea, del Grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería (GMNI), que centrará su trabajo en la simulación de fenómenos físicos complejos, una tecnología clave para avanzar hacia modelos más sostenibles y competitivos en sectores como la energía y el transporte.

El Grupo de Química Analítica (QANAP) obtuvo financiación para tres proyectos. Entre ellos figura BIOANALOMIC, liderado por Javier Terán Baamonde, que desarrollará una metodología innovadora basada en la combinación de técnicas bioanalíticas avanzadas y tecnologías ómicas para evaluar el impacto de la exposición a micro y nanopartículas sobre la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, Soledad Muniategui y José Manuel Andrade centrarán su investigación en la evaluación de los riesgos químicos asociados a los materiales plásticos mediante su proyecto AMANTE, que combina técnicas avanzadas de caracterización analítica, herramientas de inteligencia artificial para toxicología computacional predictiva y estudios ecotoxicológicos experimentales.

El tercer proyecto es CEFUS-ER, liderado por Jorge Moreda y Purificación López, que desarrollará nuevas metodologías analíticas para mejorar el control de la calidad del aire y generar una base científica sobre contaminantes regulados y emergentes, en consonancia con la Directiva (UE) 2024/2881.

Por último, OLIGOLIFE permitirá reconstruir los ecosistemas existentes en Galicia hace entre 34 y 23 millones de años mediante el estudio de fósiles de vertebrados y plantas procedentes de distintas cuencas sedimentarias gallegas. El proyecto estará liderado por Blanca Moncunill-Solé y Alejandro Blanco, investigadores del Grupo de Investigación en Cambio Ambiental y Paleobiología (GRICA-BIOpast).

Biosensores, biomarcadores o células espejo en el CICA

Los proyectos concedidos abarcan las principales líneas estratégicas de investigación del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la UDC y reflejan su carácter interdisciplinar.

Blanca Laffon Lage, con el proyecto AGECOG-LONG, desarrollará la identificación de biomarcadores y factores de riesgo asociados al envejecimiento cognitivo y físico para promover un envejecimiento saludable.

Como investigadoras, Lucía Couceiro López y Nuria Fernández Rodríguez trabajarán en el proyecto B-WORM, con el objetivo de impulsar el conocimiento de la diversidad autóctona de poliquetos de interés comercial y desarrollar herramientas avanzadas para su gestión ecosistémica, favoreciendo una explotación sostenible y basada en evidencias científicas.

El proyecto VERMEX, de Carlos Peinador Veira, avanzará en el diseño de interruptores, sistemas supramoleculares y máquinas moleculares con aplicaciones en nanotecnología y química biológica.

Roberto Javier Brea Fernández trabajará en la creación de células sintéticas "espejo" para estudiar los fundamentos de la vida y abrir nuevas aplicaciones en biotecnología y medicina, y Juan Manuel Bermúdez García tratará de avanzar en el desarrollo de materiales porosos avanzados para el almacenamiento y la gestión eficiente de energía térmica.

Por su parte, Ángel José Vizoso Vázquez contará con financiación para CRIPTOVA, un proyecto destinado al desarrollo de nuevas inmunoterapias personalizadas frente al cáncer de ovario basadas en antígenos tumorales innovadores.

En cuanto a PreDicT4MSCs, iniciativa liderada por Ana Rey Rico, desarrollará su investigación en la optimización de la terapia génica en células madre mesenquimales mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático para aplicaciones en medicina regenerativa.

Carlos Platas y David Esteban abordarán, a través del proyecto ATOMIC, el diseño de nuevos agentes quelantes para radiofármacos de última generación destinados a la radioterapia de precisión contra el cáncer. Por su parte, Jaime Rodríguez llevará a cabo un estudio sobre la biología y la conservación de poliquetos marinos con el fin de favorecer una explotación sostenible de los recursos marinos y reforzar la bioseguridad de las costas.

Nuevas soluciones de computación e inteligencia artificial al servicio de las personas en el CITIC

El CITIC obtuvo ocho proyectos en la presente convocatoria.

La iniciativa 'Arquitecturas, frameworks y aplicaciones de la computación de altas prestaciones II', en la que participan Juan Touriño Domínguez y Jorge González Domínguez, desarrollará nuevas soluciones de computación de altas prestaciones para optimizar el uso de arquitecturas avanzadas. Sus aplicaciones abarcan la ingeniería, la biología computacional, la inteligencia artificial y la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de procesamiento de datos.

El proyecto GEMMA, en el que participan Luis Castedo Ribas y José Antonio García Naya, investigará la combinación de inteligencia artificial generativa y tecnologías cuánticas para las futuras redes 6G. El objetivo es crear sistemas de comunicación más inteligentes, seguros y eficientes, con aplicaciones en la industria, el transporte y el internet de las cosas.

Los investigadores Carlos Vázquez Cendón e Íñigo Arregui Álvarez desarrollarán el proyecto 'Métodos matemáticos y computacionales para nuevos retos en finanzas, ingeniería y biotecnología', que aplicará modelos matemáticos y técnicas computacionales avanzadas para resolver desafíos en estos ámbitos.

Otro de los proyectos financiados será X-MED, liderado por Javier Parapar López y Álvaro Barreiro García, que desarrollará tecnologías de búsqueda e inteligencia artificial para permitir el acceso a información sanitaria de forma más fiable, transparente y verificable.

Por otra parte, Diego Seco Naveiras y Guillermo de Bernardo Roca trabajarán en ELBA, un proyecto destinado a crear nuevas estructuras de datos y modelos de inteligencia artificial para gestionar y analizar grandes volúmenes de información ambiental. Sus resultados contribuirán a la vigilancia del territorio y a la toma de decisiones frente al cambio climático y otros desafíos medioambientales.

Bajo el título HERMESG, Óscar Pedreira Fernández y Ángeles Saavedra Places investigarán nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de software en entornos híbridos y remotos mediante tecnologías de datos e inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la colaboración, la sostenibilidad y el bienestar de los equipos, alineando estas prácticas con los principios ESG.

Asimismo, el proyecto NetHermes, liderado por José Manuel Vázquez Naya y Alejandro Pazos Sierra, desarrollará un nuevo marco de inteligencia artificial capaz de analizar conjuntamente el tráfico de red y la información en lenguaje natural para detectar amenazas complejas.

Por último, la iniciativa AMANTE-AI-Dock, con el investigador Cristian Robert Munteanu, aplicará inteligencia artificial y técnicas de modelado molecular para predecir la toxicidad de los aditivos plásticos y reducir la necesidad de ensayos con animales. Sus resultados facilitarán nuevas herramientas para la evaluación regulatoria y la protección de los ecosistemas acuáticos y de la salud humana.

El CITENI, de la física nuclear a la transición energética

El Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña desarrollará cinco nuevos proyectos de investigación que reforzarán la actividad científica del centro en ámbitos estratégicos como la física nuclear y de partículas, la ingeniería mecánica, el análisis del movimiento humano y los materiales avanzados.

El Grupo FiTNAE participa en el proyecto NEXDREAM, coordinado por el investigador José Luis Rodríguez Sánchez. Esta iniciativa impulsará el desarrollo de detectores de nueva generación y sistemas avanzados de análisis de datos para los experimentos que se llevarán a cabo en la infraestructura europea FAIR, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la estructura de la materia y de los procesos que tienen lugar en el interior de las estrellas.

El Laboratorio de Ingeniería Mecánica desarrollará el proyecto DaugA, dirigido por Francisco Javier González Varela. La investigación combinará modelos físicos y técnicas basadas en datos para desarrollar nuevas herramientas que permitan conocer en tiempo real el estado de la maquinaria industrial y anticipar posibles fallos.

También desde el Laboratorio de Ingeniería Mecánica, el investigador Francisco Javier Cuadrado Aranda dirigirá el proyecto MALOUT, con el objetivo de poner las tecnologías de análisis en tiempo real del movimiento humano al alcance de los profesionales de la salud y de otros ámbitos que no disponen de laboratorios especializados.

El Grupo FiTNAE participa asimismo en el proyecto LHCb-UDC, en colaboración con otros grupos del experimento LHCb del CERN. El equipo de la UDC, dirigido por Diego Martínez Santos y Veronika Chobanova, desarrollará nuevas herramientas de análisis en tiempo real de los datos del experimento para estudiar con mayor precisión partículas que contienen quarks extraños, cuyas desintegraciones aportan información clave para comprobar las predicciones del Modelo Estándar de la física y buscar indicios de nueva física.

Por último, desde el Laboratorio de Polímeros Funcionales, Jaime Martín Pérez dirigirá QUASAR, un proyecto que desarrollará nuevas técnicas para conocer con mayor precisión la estructura interna de los materiales que forman las células solares orgánicas.

Con la concesión de estas ayudas, la Universidade da Coruña refuerza su capacidad para captar financiación competitiva y desarrollar sus proyectos de investigación en ámbitos estratégicos, consolidando así su posición en la generación de conocimiento.