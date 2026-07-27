El Gobierno y la ONCE distribuirán gafas para ver con seguridad el eclipse del 12 de agosto

El Gobierno de España y el Grupo Social ONCE repartirán dos millones de gafas homologadas para que la ciudadanía pueda observar con seguridad el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno que tendrá en Galicia uno de sus principales puntos de observación.

La iniciativa fue presentada este lunes en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña, donde el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, firmaron el convenio que regula esta colaboración.

Del total de gafas, 1,7 millones serán distribuidas por la ONCE, mientras que las 300.000 restantes llegarán a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia. El objetivo es reducir los riesgos oculares asociados a la observación del denominado Trío de Eclipses, que se desarrollará entre 2026 y 2028.

Durante el acto, Cigudosa hizo un llamamiento a disfrutar del acontecimiento con responsabilidad, tanto en los desplazamientos como en la observación del fenómeno, para evitar accidentes y posibles lesiones en la vista. Por su parte, Alberto Durán destacó que el éxito de la campaña pasará por que "nadie tenga que acudir a la ONCE con problemas de visión tras el eclipse".

Reparto desde el 3 de agosto

La distribución de las gafas se concentrará principalmente a partir del 3 de agosto, cuando los vendedores de la ONCE comenzarán a entregarlas por todo el territorio nacional.

Además, la FECYT impulsará acciones divulgativas en colaboración con museos, centros de investigación y universidades, además de elaborar materiales didácticos accesibles sobre el fenómeno astronómico. La ONCE, por su parte, adaptará esos contenidos para personas con discapacidad visual y participará en campañas informativas centradas en la observación segura de los eclipses.

El convenio también contempla la incorporación de la ONCE a la comisión interministerial encargada de coordinar las actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses.

Tres cupones especiales

La organización dedicará igualmente tres sorteos del Cupón Diario a esta serie de fenómenos astronómicos. Los cupones se emitirán los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, coincidiendo con cada uno de los eclipses previstos, con una tirada de cinco millones de boletos por sorteo.

Cómo observar el eclipse sin riesgos

Las autoridades recuerdan que el eclipse solo debe contemplarse utilizando gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2 y en buen estado. También advierten de que nunca debe observarse el Sol con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos, ya que puede provocar daños irreversibles en la visión.

El eclipse total del 12 de agosto cruzará el norte de España al atardecer, desde Galicia hasta Baleares, convirtiendo al país en uno de los mejores lugares del mundo para seguir un fenómeno que no volverá a repetirse en décadas.

Posteriormente, España acogerá un segundo eclipse total en agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028, completando el denominado Trío de Eclipses.