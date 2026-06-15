La Universidad de A Coruña abre nuevas vías para llevar genes a células difíciles de alcanzar

Personal investigador del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña (UDC) ha desarrollado una nueva estrategia para el transporte de material genético al interior de las células mediante vesículas formadas por lipopéptidos catiónicos autoensamblables.

El trabajo representa un avance en el desarrollo de sistemas no virales para terapia génica, uno de los campos con mayor potencial para el tratamiento de enfermedades de origen genético y para la medicina regenerativa.

La investigación ha sido realizada de forma conjunta por los grupos BioNanoChem y Gene and Cell Therapy (G-Cel) del CICA, en un ejemplo de la investigación interdisciplinar que caracteriza al centro.

Mientras que el grupo BioNanoChem aporta su experiencia en química supramolecular, diseño molecular y nanomateriales bioinspirados, el grupo G-Cel contribuye con su conocimiento en terapia génica, biología celular y aplicaciones biomédicas. La combinación de ambas disciplinas ha permitido desarrollar y evaluar una nueva plataforma para la entrega de genes.

Uno de los principales obstáculos de la terapia génica consiste en lograr que el ADN o ARN llegue al interior de las células de forma eficiente y segura. El material genético presenta carga negativa, una característica que también comparten las membranas celulares, por lo que ambas estructuras tienden a repelerse de manera natural. Además, los genes deben llegar protegidos a su destino para evitar su degradación antes de ejercer su función.

Para superar este desafío, el equipo desarrolló dos tipos de lipopéptidos catiónicos autoensamblables, moléculas híbridas que combinan componentes lipídicos (grasas) y peptídicos (proteínas). Gracias a su carga positiva, estos sistemas son capaces de atraer y encapsular el material genético, mientras que su estructura permite organizarse espontáneamente en vesículas estables que facilitan su interacción con las células.

El funcionamiento de estos sistemas se basa en un principio físico sencillo: la atracción entre cargas opuestas. Los lipopéptidos actúan como pequeños vehículos capaces de capturar, proteger y transportar los genes hasta el interior celular. A diferencia de los vectores virales empleados tradicionalmente en terapia génica, esta aproximación utiliza componentes sintéticos inspirados en mecanismos biológicos naturales, lo que permite una mayor flexibilidad en su diseño.

Los resultados obtenidos muestran que estas vesículas presentan una elevada compatibilidad celular y una baja toxicidad, dos características fundamentales para el desarrollo de futuras aplicaciones biomédicas. Además, su fabricación se basa en procesos relativamente sencillos y fácilmente adaptables, una ventaja importante frente a otras tecnologías más complejas.

Otro de los aspectos más prometedores de la investigación es la capacidad de programación de los péptidos empleados. Pequeñas modificaciones en su composición permiten alterar propiedades como la estabilidad, la afinidad por el material genético o la interacción con diferentes tipos celulares. Esta versatilidad abre la puerta al desarrollo de sistemas cada vez más precisos y personalizados.

A largo plazo, este tipo de plataformas podría contribuir al diseño de vehículos capaces de transportar genes a células especialmente difíciles de alcanzar, como las presentes en el cartílago u otros tejidos complejos, ampliando las posibilidades terapéuticas de la medicina regenerativa y de la terapia génica.

En el estudio participaron Federica Souto Trinei, Alba Ramil Bouzas, Paco Fernández Trillo, Ana Rey Rico y Roberto Javier Brea, investigadores de los grupos BioNanoChem y G-Cel del CICA.

Sobre el CICA

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