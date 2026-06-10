Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza. Este es uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos en el ámbito internacional y con un enorme potencial industrial en los próximos años, por lo que la participación de la comunidad gallega sería una gran noticia.

La iniciativa, que pone de manifiesto la capacidad y excelencia del ecosistema científico gallego, es posible gracias a la colaboración de la Xunta, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), un centro mixto del Gobierno autonómico y de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con una larga experiencia y trayectoria de cooperación con el CERN.

La Xunta ha informado este miércoles que, de cara a llegar a construir en Galicia el prototipo, se ha lanzado una consulta preliminar al mercado para que las empresas interesadas en la fabricación del mismo puedan expresar su interés hasta el día 9 de julio.

La consulta permitirá conocer el grado de desarrollo de tecnologías novedosas y relevantes en el ámbito de los colisionadores de partículas para hacer el prototipado completo y preindustrialización de una sección representativa del Futuro Colisionador Circular (FCC-Future Circular Colider).

Esta consulta, añade la Xunta en un comunicado, marca el inicio del proceso de compra pública innovadora en la modalidad de contratación precomercial llevada a cabo por el CDTI y destinada a articular la participación de empresas y otros agentes del ecosistema de I+D+i en este reto.

Esta iniciativa estratégica para la ciencia con sello gallego (I+G+i) implicará tanto a la universidad como al tejido industrial especializado en el ámbito de los aceleradores de partículas. Y es que la colaboración entre instituciones es fundamental para poder desarrollar proyectos de esta magnitud dada su complejidad científica, técnica y financiera.

El Ejecutivo gallego, a este respecto, anima a las empresas y entidades a participar en la primera fase de consultas preliminares. El próximo 23 de junio, el IGFAE acogerá una jornada informativa (en la que ya es posible inscribirse) para que los interesados puedan conocer de primera mano las claves de participación, así como los objetivos y el alcance que tendrá en el ámbito gallego, nacional, e internacional.

Todas las empresas que tengan capacidades en alguno de los ámbitos involucrados, independientemente de su experiencia previa, pueden participar tanto en el evento del próximo 23 de junio como en la compra pública comercial. Los ámbitos a los que se refiere la Xunta son:

Electromagnetismo (diseño y caracterización de sistemas magnéticos)

Ultra alto vacío (diseño de cámaras y recubrimientos especiales)

Mecánica de precisión, metrología y alineamiento (fiducialización y posicionamiento preciso)

Robótica y automatización (sistemas de operación remota)

Instrumentación y control (sensores y monitorización)

Simulación avanzada (modelos electromagnéticos, térmicos, estructurales e hidráulicos)

Integración y validación (cualificación e industrialización de sistemas complejos)

¿Qué es la compra pública precomercial?

La compra pública precomercial es un instrumento por lo que una administración pública contrata actividades de investigación y desarrollo (I+D) para crear soluciones innovadoras que aún no existen en el mercado y que pueden resolver necesidades públicas concretas.

El objetivo es estimular el desarrollo tecnológico y la innovación empresarial, así como posibilitar que el sector público pueda acceder a soluciones más avanzadas y adaptadas a sus retos futuros. Para la financiación de esta contratación, CDTI destinará fondos del Programa Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER/FEDER), programa que incluye financiación asignada la Galicia por la Unión Europea para impulsar proyectos estratégicos en este campo.

La Xunta, a través de la Axencia Galega de Innovación, actúa como comprador público, y el IGFAE, como promotor científico técnico, es el centro de conocimiento que define, monitoriza y valida el prototipo cuyo destino final sería el CERN, el laboratorio de física de partículas más grande e importante del mundo situado en Ginebra (Suiza), donde se integraría con otros modelos para un futuro acelerador de nueva generación.

El Gobierno señala que este proyecto es una oportunidad estratégica para situar la comunidad gallega en una posición destacada dentro de las iniciativas científicas y tecnológicas más ambiciosas del mundo, con un enorme potencial para los próximos años.

"El colisionador para el que se desarrollará el prototipo será una infraestructura científica de más de 90 kilómetros de circunferencia ubicada bajo la frontera entre Francia y Suiza. Además de su papel esencial en la investigación en física fundamental, impulsará avances en ámbitos con aplicación directa en la sociedad, como los materiales supercondutores, los aceleradores y detectores para uso médico, la energía o los sistemas de transmisión eléctrica", explica la Xunta.