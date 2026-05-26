La UDC impulsa un laboratorio para liderar la computación cuántica aplicada en Galicia

La Universidade da Coruña ha presentado este martes el Quantum Lab del CITIC, un espacio estratégico e interdisciplinar con el que quiere posicionarse como polo de referencia en la computación cuántica aplicada en Galicia.

El rector Ricardo Cao, acompañado del director del CITIC, Manuel G. Penedo, y de uno de los investigadores impulsores de la iniciativa, Diego Andrade, fue el encargado de presentar el proyecto.

En palabras de Cao, esta será una "infraestrutura clave para impulsar a investigación, a innovación e a transferencia tecnolóxica en Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento dun ecosistema avanzado arredor das tecnoloxías cuánticas".

El nuevo laboratorio será un espacio abierto y colaborativo orientado a la comunidad investigadora, centros tecnológicos y tejido empresarial. El objetivo es integrar la computación clásica con tecnologías cuánticas emergentes para abordar problemas de alta complejidad algorítmica que la informática convencional no es capaz de resolver.

El proyecto cuenta con una financiación de 1,04 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Estatal de Investigación, cofinanciado por la Unión Europea.

La UDC destaca que a través de este laboratorio se refuerza la posición del CITIC como nodo de excelencia en tecnologías cuánticas, con impacto en la salud pública, la ciberseguridad industrial, la transición energética y las finanzas internacionales.

En el Quantum Lab convergerán la inteligencia artificial, la computación de altas prestaciones y la computación cuántica para desarrollar soluciones híbridas.

Líneas de investigación

Las principales líneas de investigación serán cuatro.

En la primera de ellas el foco estará en el Quantum Machine Learning y la inteligencia artificial cuántica para diseñar modelos híbridos cuántico-clásicos para el procesamiento de datos complejos en escenarios de alta incerteza.

Otra se centrará en el benchmarking de arquitecturas cuánticas para evaluar el rendimiento de sistemas cuánticos frente a la supercomputación clásica, determinando su madurez tecnológica y su aplicabilidad industrial.

Una tercera trabajará en la salud y la biomedicina digital con el desarrollo de algoritmos para el análisis automatizado de registros médicos en colaboración con instituciones clínicas internacionales.

Otra abordará las finanzas cuantitativas con el diseño de algoritmos para la optimización de carteras y la modelización de riesgos en escenarios financieros complejos en colaboración con entidades internacionales de este sector.

Equipamiento

Para llevar a cabo su trabajo, el Quantum Lab contará con un sistema físico SpinQ de tres qubits basado en resonancia magnética nuclear para la experimentación, docencia avanzada y validación de algoritmos.

También habrá un emulador cuántico de nueva generación desarrollado en el CITIC para simular a gran escala circuitos cuánticos complejos y optimizar algoritmos en entornos libres de ruido.

Su infraestructura se integrará con los sistemas de Computación de Altas Prestaciones del CITIC con fórmulas híbridas y con un equipamiento en comunicaciones cuánticas y criptografía orientado al desarrollo de soluciones avanzadas en ciberseguridad y transmisión segura de información.

Espacio abierto a empresas e instituciones

Empresas e instituciones podrán hacer uso de este espacio de coinnovación para realizar pruebas de concepto, validación de algoritmos y desarrollo de proyectos piloto.

El laboratorio ofrecerá servicios de benchmarking y auditoría tecnológica para evaluar la viabilidad real de las tecnologías cuánticas antes de su adopción industrial.

En este sentido, destaca el papel de la Cátedra ITG-UDC en Tecnología Cuántica, orientada ya a la transferencia de conocimiento y a la formación de talento especializado. El proyecto se enmarca en redes estratégicas como el Centro de Super Computación de Galicia (CESGA), la Rede de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia y plataformas europeas como el Quantum Excellence Centre y ETP4HPC.

El Quantum Lab del CITIC contará con un equipo multidisciplinar que participa en varios proyectos europeos y nacionales y colabora en estudios sobre casos de uso en salud y finanzas, además de otras evaluaciones de sistemas cuánticos y proyectos de la industria farmacéutica.

Manuel G. Penedo, director del CITIC, lidera el proyecto junto a Eduardo Mosqueira, subdirector del centro, y el investigador Diego Andrade. El equipo se complementa con investigadores sénior y expertos en matemáticas aplicadas, supercomputación y arquitecturas híbridas, machine learning cuántico, optimización algorítmica y simulación híbrida.