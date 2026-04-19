El gallego César de la Fuente, premiado por la Biochemical Society: "La biología es una ciencia de la información"

El investigador coruñés César de la Fuente ha sido distinguido esta semana con uno de los galardones más prestigiosos de la bioquímica internacional. La Biochemical Society lo ha reconocido con el premio a “Logro o Avance Significativo” dentro de sus premios de 2027, que distinguen a científicos de referencia en las ciencias moleculares.

El científico, actualmente profesor en la Universidad de Pensilvania y formado primero en la Universidad de León, y más tarde en la University of British Columbia de Canadá y el MIT de Estados Unidos, forma parte del grupo de quince investigadores galardonados este año por su impacto transformador en el campo de la biociencia.

"Para mí, este reconocimiento refleja un cambio profundo en cómo entendemos la biología: no solo como una ciencia de observación, sino cada vez más como una ciencia de la información", señala César de la Fuente. "Algo que podemos descifrar, explorar y, en última instancia, aprovechar para resolver algunos de los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad".

Un avance clave contra las infecciones

De la Fuente ha sido premiado por liderar una línea de investigación que combina biología e inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de antibióticos. Su trabajo ha permitido reducir procesos que antes llevaban años a cuestión de horas, abriendo nuevas vías frente a infecciones cada vez más resistentes a los tratamientos convencionales.

En concreto, su investigación ha contribuido a redefinir la biología como un sistema de información que puede ser analizado computacionalmente para diseñar nuevas moléculas con potencial terapéutico.

Un reconocimiento internacional

El premio de la Biochemical Society distingue contribuciones “con impacto transformador” en las ciencias moleculares y reconoce también el compromiso de los investigadores con el desarrollo del talento científico.

En palabras del propio científico, este reconocimiento refleja “un cambio profundo en cómo entendemos la biología”, que pasa de ser una ciencia de observación a una disciplina capaz de “decodificar y aprovechar la información” para resolver desafíos globales.

César de la Fuente dirige el grupo de Machine Biology en la Universidad de Pensilvania y es uno de los profesores con plaza fija más jóvenes en la historia de la universidad.

A lo largo de su carrera ha publicado cerca de 200 artículos científicos y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, consolidándose como una de las voces más influyentes en la intersección entre biología, computación y medicina.