Santiago acoge la reunión anual de seguimiento del proyecto europeo EPILUNAR

Santiago de Compostela acoge, este miércoles 21 de enero, la reunión anual de seguimiento del proyecto europeo EPILUNAR, liderado desde España por el doctor Ángel Díaz-Lagares, investigador de la Unidad de Epigenómica y del grupo de Oncología Médica Traslacional (ONCOMET) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y del CIBER de Cáncer (CIBERONC).

Se trata de un estudio internacional cuyo objetivo es mejorar la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón mediante el uso de biopsia líquida, biomarcadores epigenéticos e inteligencia artificial.

Este encuentro, en el que participan los socios internacionales del consorcio, servirá para evaluar el estado del proyecto tras su primer año de desarrollo y planificar las acciones científicas previstas para el próximo periodo.

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo, y aunque la inmunoterapia ha supuesto un avance terapéutico clave, no todos los pacientes responden de forma eficaz.

EPILUNAR busca identificar de manera no invasiva qué pacientes se beneficiarán realmente de este tratamiento y detectar de forma precoz la aparición de resistencias, optimizando así la toma de decisiones clínicas y reduciendo efectos secundarios innecesarios.

El proyecto emplea la biopsia líquida, una técnica que permite analizar material tumoral presente en la sangre, combinada con herramientas de inteligencia artificial para identificar biomarcadores epigenéticos predictivos de respuesta a la inmunoterapia.

La reunión de EPILUNAR se celebra un día antes del inicio del XI Simposio de Biopsia Líquida, que tendrá lugar en Santiago entre los días 22 a 24 de enero, y al que también asistirán varios de los investigadores internacionales que forman parte de este proyecto.

105 pacientes de cinco hospitales españoles

Durante el primer año del proyecto se han analizado muestras de sangre de 105 pacientes (de los 250 previstos en los tres años de proyecto) con cáncer de pulmón no microcítico avanzado.

En el estudio participan cinco hospitales españoles: el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el Hospital General Universitario de Valencia (HGUV), el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Hospital de Navarra.

“El objetivo es descifrar las claves para optimizar la inmunoterapia en el cáncer de pulmón, haciéndola más personalizada y efectiva, con el fin de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes", señala Díaz-Lagares, investigador del IDIS y del CIBER de Oncología (CIBERONC).

En EPILUNAR colaboran nueve grupos de investigación de España, Francia, Alemania y Turquía, lo que incluye cuatro grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Oncología CIBERONC, liderados por los doctores Rafael López, Luis Montuenga, Luis Paz-Ares y Eloisa Jantus, así como equipos internacionales dirigidos por la doctora Catherine Alix- Panabières (Francia), el doctor Fabian Müller (Alemania), el doctor Bünyamin Akgül y el doctor Can Holyavkin (Turquía).

EPILUNAR es uno de los 13 proyectos seleccionados en Europa en la convocatoria TRANSCAN 3 – JTC 2023, con una financiación aproximada de 1,2 millones de euros cofinanciado por la Asociación Española Contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

“Me gustaría agradecer de manera especial al Instituto de Salud Carlos III, a la Asociación Española Contra el Cáncer, a los pacientes y a sus familias, y a todas las instituciones y profesionales implicados, cuyo compromiso hace posible el desarrollo del proyecto EPILUNAR y el avance hacia una inmunoterapia más personalizada y eficaz en el cáncer de pulmón”, concluye el Dr. Díaz-Lagares.