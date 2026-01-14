Santiago contará con un laboratorio compartido de investigación en tecnologías cuánticas

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, han firmado este miércoles un convenio de colaboración entre el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) y el IGFAE (Instituto Gallego de Física de Altas Energías), para crear en Santiago un laboratorio compartido especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear.

Tal y como han explicado tras la firma del convenio en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, el proyecto cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros, cofinanciados por el PERTE Chip y fondos propios de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e FP, así como financiación del propio IGFAE.

El Quantum Computing Lab, que se instalará en la sede del IGFAE en el Campus Sur de la USC, combinará la "capacidad teórica, experimental y de instrumentación del IGFAE con la infraestructura de computación del CESGA" y se espera que esté operativo a mediados de este año.

El representante de la Consellería de Educación ha celebrado esta colaboración, que ve como una "apuesta decidida por la investigación de frontera, aquella que explora los límites del conocimiento actual, y por las tecnologías cuánticas como motor de desarrollo económico".

Asimismo, el conselleiro ha asegurado estar ante "líneas punteras de investigación" que en los próximos años "serán fundamentales para dar respuestas innovadoras a los retos presentes", además de consolidar el CESGA como una infraestructura científica "de referencia".

El laboratorio contará con 60 metros cuadrados y tendrá como apoyo espacios del IGFAE como la sala blanca, laboratorios de microelectrónica, detectores de gas o "escintiladores y salas de micromecanizado, metrología o irradiación".

Además, será el único en España de estas características en el ámbito de la física nuclear y de partículas.