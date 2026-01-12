Un proyecto de universitarios gallegos finalista en los XII Premios al Voluntariado Universitario

El proyecto de voluntariado Stop cáncer de piel en personas con albinismo en el que participan alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Universidad de A Coruña (UDC), junto a otros centros universitarios, ha sido seleccionado entre los 20 proyectos finalistas que optarán a los XIII Premios al Voluntariado Universitario que concede la Fundación Mutua Madrileña.

Durante el mes de febrero se darán a conocer los ocho proyectos ganadores a lo que la Fundación ayudará con 50.000 euros.

La iniciativa se centra en la prevención y tratamiento del cáncer de piel en personas con albinismo en Mozambique, principal causa de muerte en el país entre las personas con esta patología, cuya esperanza de vida apenas alcanza los 30-40 años.

La falta de acceso a protectores solares, ropa adecuada o atención médica especializada agrava esta situación. Además, las personas con esta enfermedad sufren discriminación, exclusión social, violencia y falta de acceso al sistema sanitario y educativo, debido a la estigmatización y la falta de recursos.

A través de este programa que combina asistencia médica, formación y sensibilización ciudadana, los voluntarios universitarios realizan campañas médicas con dermatólogos para facilitar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, distribuyen protectores solares entre la población afectada y participan en talleres de sensibilización comunitaria para acabar con la discriminación de este colectivo.

Esta iniciativa ha sido seleccionada entre un total de 90 proyectos de voluntariados en los que participan más de 1.500 alumnos que estudian en 65 universidades españolas. Estos proyectos se realizan en colaboración con 72 ONGs.

50.000 euros en ayudas

La Fundación Mutua Madrileña destinará 50.000 euros a las ocho iniciativas ganadoras de esta edición: 15.000 euros para el proyecto ganador, seis segundos premios dotados con 5.000 euros cada uno y 5.000 euros para la iniciativa reconocida en la categoría Universidad Solidaria, que distingue el mejor proyecto de voluntariado promovido desde el ámbito universitario.

Con estos galardones, que la Fundación impulsa desde hace trece años, se busca apoyar, reconocer y dar visibilidad al compromiso social y a la labor solidaria del estudiantado universitario en España.