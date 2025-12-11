La fábrica de IA de Santiago aspira a impactar en todos los ámbitos de la salud David Cabezón

La factoría europea de IA que se ubicará en Santiago de Compostela, 1HealthIA, nace con la pretensión de impactar en todos los ámbitos de salud, entendida desde las perspectivas humana, animal y ambiental.

De este modo, ayudará a contribuir, entre otros, a la medicina personalizada y al desarrollo de fármacos.

Estos son algunos de los ejemplos de aplicación que ha dado, durante la presentación de la fábrica, el jefe de computación a exaescala de la Comisión Europea, Juan Pelegrín, que ha avanzado las implicaciones "monumentales" que tendrá.

"Con la supercomputación, los algoritmos y la IA, podemos mejorar la salud de la ciudadanía en el día a día e incluso las listas de espera", ha valorado.

Este enfoque One Health también tendrá aplicación, según ha detallado la Xunta, en áreas tan importantes como la vigilancia de epidemias, la predicción de biotoxinas en las rías y en la detección temprana de incendios.

El caldo de cultivo de esta iniciativa, liderada por el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) junto al CSIC, ha sido, precisamente, el "ecosistema" existente en Galicia.

Las start-up que están surgiendo, la investigación realizada en biotecnología y genómica y su sistema de salud llevaron a focalizar la propuesta en este ámbito, según ha relatado el director del Cesga, Luis Orosa.

Así resultó en una de las 19 factorías que existirán a nivel europeo, entre las que es una de las más especializadas, y una de las únicas dos que estarán ubicadas en España, junto a la de Barcelona.

De este modo, desde las nuevas instalaciones del Cesga en A Sionlla, dará servicios "diversos" en cuestiones genómicas, marinas, forestales y agrícolas, entre otros ámbitos.

El director del grupo biofarmacéutico Zendal, Andrés Fernández, defiende este enfoque integral de cara a un mejor resultado: "si tratamos la salud como un único concepto, es muy fácil conseguir que evolucione a mejor y que consigamos tener una vida más larga".

"Quien no apueste por todo esto se va a quedar atrás", ha advertido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha perfilado a Galicia como un futuro "nodo tecnológico estratégico" a nivel europeo, en lo que contribuirá fundamental la existencia de esta factoría.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de 82 millones de euros y con la participación de las tres universidades públicas, el centro tecnológico Gradiant, el hub Datalife y otros agentes.

Por su parte, el nuevo edificio del Cesga, donde se ubicará, se está construyendo actualmente en el polígono de A Sionlla y se espera que esté listo antes del remate del primer semestre de 2026.